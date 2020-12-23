Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Во время сегодняшнего заседания Правительства Литвы было принято ужесточить правила действующего карантина.

Отныне в легковом автомобиле не может быть более двух человек или членов одной семьи.

Это ограничение не действует на водителей такси.

Помимо этого отменяются не только экзамены по вождению, но и практические занятия.

Также стало известно, что вакцинация начнётся в это воскресенье, в 08:00.

К вопросу о неформальном образовании во время каникул для детей с ограниченными возможностями Правительство вернётся в понедельник.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.