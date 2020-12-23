Covid-19 Новости

Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Автор RUSRADIO LT 1423
Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Во время сегодняшнего заседания Правительства Литвы было принято ужесточить правила действующего карантина.

Отныне в легковом автомобиле не может быть более двух человек или членов одной семьи.

Это ограничение не действует на водителей такси.

Помимо этого отменяются не только экзамены по вождению, но и практические занятия.

Также стало известно, что вакцинация начнётся в это воскресенье, в 08:00.

К вопросу о неформальном образовании во время каникул для детей с ограниченными возможностями Правительство вернётся в понедельник.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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