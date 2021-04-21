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Новые решения, принятые на заседании правительства

Автор Анжелика Орлёнок 5
Новые решения, принятые на заседании правительства

Сегодня на заседании правительства были подкорректированы условия карантина, приняты некоторые новые решения.

– В образовательных учреждениях принято решение отказаться от тестирования членов семей школьников. Вместо этого будут проверять только самих учеников и работников школ.

– Будут разрешены свидания в колониях и СИЗО для тех, у которых есть иммунитет к COVID–19, т. е., они переболели или привились.

– Третье – пересмотрен список муниципалитетов, в которых могут действовать более мягкие карантинные меры. Из списка вычеркнуты пять муниципалитетов: Друскининкайский, Юрбаркского района, Палангский, Пренайского района, Тельшяйского района.

– Помимо этого, расширены возможности гидов. Им разрешено вести экскурсии на улице для групп не более 10 человек. При этом упразднено обязательное условие, что у всех участников экскурсий должен быть иммунитет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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