Новые случаи заражения коронавирусом

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Общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 1,5 тысячи. За сутки установлено 14 новых случаев заражения. Большинство из них — у столичных медиков, а также у водителя вильнюсского городского автобуса.

По этой причине руководство компании Vilniaus viešasis transportas обратилось в Центр общественного здоровья с просьбой проверить на COVID-19 всех водителей столичного общественного транспорта.

Между тем, все ответы превентивных тестов на коронавирус, взятых в прошлые выходные, показали отрицательные результаты.

Анализы на COVID-19 провели 1629 работникам детсадов, медикам, фармацевтам, социальным работникам, продавцам магазинов, полицейским и другим служащим. Наиболее активно принимали участие в случайных проверках жители Вильнюса и Каунаса.