Новые тароматы, отопление в Клайпеде и лабиринт любви

Информационная служба RUSRADIO LT подготовила дайджест самых важных и интересных на сегодняшний день новостей. Литовские парламентарии предлагают с 2023 года расширить систему тароматов в стране. В нее собираются включить стеклянные бутылки от крепкого алкоголя, а также пластиковую тару, в которую наливается молоко. В Клайпеде уже завтра включат отопление. Его стоимость выросла почти на 40%. А в Алитусе открылся лабиринт любви. Там можно встретить любовь, а можно заблудиться. Об этих и других новостях читайте ниже.

* 10 октября отмечается 30-летие Интернета в Литве. Днем рождения Интернета в Литве считается 10 октября 1991 года, когда началось развитие компьютерной сети LITNET.

* Обновлен список пораженных стран. Венгрия переместилась в красную зону. В зеленой – Тенерифе, Гран-Канария и Лихтенштейн.

* Рождаемость в стране за год упала на 10%. Смертность выросла на 25%.

* В Каунасском зоопарке начинается строительство экзотариума, открываются ветеринарная клиника и карантинный корпус.

* В субботу сборная Литвы по футболу со счётом 3:1 одолела сборную Болгарии. Своей победой сборная прервала серию из 9 поражений подряд.

* Во второй тур выборов мэров в Тракае вышли Я. Наркевич и А. Шатявичус. В Кельмском районе – И. Петкявичус и С. Якубаускас.

* После закрытия библиотеки в Павильнисе начинает курсировать библиотека на колесах – библиобус.

* Большой пожар в Тракае: в воскресенье сгорело деревянное здание яхт-клуба.

* В Паневежисе ремонтируют пешеходный мост. Жители смогут гулять по нему только в следующем году.

* Ботанический сад Клайпедского университета приглашает на празднование Хэллоуина и украшает свою территорию тыквами. Людей просят подарить ботаническому саду тыквы.

* С 14 по 31 октября пройдет фестиваль документального кино Nepatogus kinas. Фильмы фестиваля можно будет увидеть в кино, в библиотеках страны, а также в виртуальном кинотеатре nepatoguskinas.lt.

* С 11 по 15 октября в библиотеке столичного микрорайона Каролинишкес пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Осень Каролинишкес». В это же время в библиотеке будет проходить книжная ярмарка.

* В Парке молодежи в Алитусе открылся лабиринт любви. В нем можно встретить любовь своей жизни. А можно и заблудиться – и тогда почитать весточки от предков, которые писали о своих чувствах в местной газете или даже на городских скамейках.