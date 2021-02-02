Новости Паутина

Новый фильм о Джеймсе Бонде могут переснять из-за устаревших гаджетов

Автор RUSRADIO LT 25
Новый фильм о Джеймсе Бонде могут переснять из-за устаревших гаджетов

Новый фильм о Джеймсе Бонде могут переснять из-за устаревших гаджетов  

Новый фильм об «агенте 007» снимался в 2019 году и должен был выйти в прокат весной 2020 года. 

Сообщается что из-за многочисленных переносов компании-спонсоры начали настаивать на пересъемки некоторых сцен, в которых присутствует продукция этих компаний. Точные данные о таких устройствах не раскрываются, предполагается, что одним из них может стать смартфон Nokia 8.3 5G, демонстрировавшийся в трейлере фильма.

Эта модель вышла в октябре 2020 года, поэтому в премьерной версии может появиться новый смартфон. 

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