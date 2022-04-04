Звёзды

Новый фильм про Rolling Stones выйдет на BBC к юбилею

Автор Эвелина Никанорова

Документальный фильм про Rolling Stones готовит BBC к 60-летию группы. Премьера проекта под названием «My Life As A Rolling Stone» состоится летом 2022 года. Производством занимается Mercury Studios, дата премьеры будет объявлена позже.

Новый фильм про Rolling Stones выйдет на BBC к юбилею

Каждая из четырех часовых серий будет посвящена одному из музыкантов. В фильме будут новые интервью с музыкантами (за исключением Уоттса, который умер в 2021 году) и ранее не публиковавшиеся кадры, которые сформируют «личные портреты», где они будут размышлять о своей насыщенной карьере. Своими воспоминаниями о «роллингах» поделятся и их друзья и коллеги.

– Время от времени нам, кинематографистам, приходится работать над необычными проектами — это один из таких моментов, – говорит генеральный директор Mercury Studios Элис Уэбб. – Мы знаем их музыку, их развязность, их непревзойденное сценическое мастерство — и благодаря этим красивым моментам вы увидите группу во всей ее красе, пока мы исследуем то, что делает их по-настоящему великими.

Источник: InterMedia

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