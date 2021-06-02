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Новый порядок проезда в общественном транспорте

Автор Евгений Русаков 32
Новый порядок проезда в общественном транспорте

В силу вступил новый порядок проезда в общественном транспорте. Согласно ему ношение масок во время поездки и дезинфекция рук при посадке всё ещё остаются обязательными. Тогда как соблюдение дистанции носит рекомендательный характер.

Количество людей, передвигающихся на общественном транспорте, с каждым днём увеличивается. Согласно последним данным, количество пассажиров на конец мая было на 49% меньше, чем до карантина. Однако в апреле этот показатель составлял более 60%, а в самый интенсивный период пандемии – более 80%.

Сотрудники Susisiekimo paslaugos продолжают адаптировать работу столичного общественного транспорта. При этом они учитывают пассажиропоток и распределение по конкретным маршрутам. Отметим, что запланировать поездку можно здесь. Помимо этого автобусы и троллейбусы по-прежнему дезинфицируются дважды в день – после утреннего часа пик и после рабочего дня. Во время этой процедуры тщательно обрабатываются и очищаются поручни, дверные ручки, подлокотники, ручки спинок сидений и другие поверхности. Кроме того, общественный транспорт проветривается каждый раз на конечных остановках.

Напомним, что билеты на общественный транспорт можно приобрести в мобильных приложениях m.Ticket или Trafi. Те, кто выбирает карту Вильнюса, могут воспользоваться электронным самообслуживанием mano.vilniustransport.lt. Можно также приобрести «Карточку вильнюсца».

Необходимо отметить, что до конца июня бумажные билеты в общественном транспорте продаваться не будут. Это делается в целях безопасности как пассажиров, так и водителей. Конкретный срок возврата бумажных билетов будет рассмотрен в ближайшее время.

Кроме того, с начала июня Susisiekimo paslaugos обслуживает клиентов контактным образом. Центры обслуживания клиентов можно найти по адресам: пр. Гедимино, 9А (пл. В. Кудирки) и ул. Гележинкелё, 16 (Вильнюсский ж/д вокзал). При этом Центр по адресу пр. Конституциёс, 3 (столичное самоуправление) продолжает обслуживать клиентов только удалённо, по телефону 19118.

По всем вопросам, интересующим вильнюсских жителей, сотрудники Susisiekimo paslaugos рекомендуют обращаться по бесплатному телефону +370 5 210 7050 или по электронной почте info@judu.lt. Расписание общественного транспорта можно найти здесь.

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