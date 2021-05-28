Новый сервис для знакомств: нужно выбирать пару по мемам

В США появился сервис для знакомств Schmooze, где пары подбираются на основе полюбившихся мемов.

Как сообщает интернет-издание TechCrunch, Schmooze привлек инвестиции в $270 тысяч от фонда Ulu Ventures и других компаний. Приложение стало набирать популярность благодаря продвижению в TikTok.

Пользователи Schmooze выбирают мемы при помощи свайпа (как в стандартных дейтинговых приложениях). А вот затем программа подбирает пару. Также учитываются интересы и сфера деятельности пользователей.

В приложение ежедневно добавляются по 200 мемов и шуток, а старые удаляются.

Бета-тестирование проекта прошло летом 2020 года, в нем участвовали 200 студентов Стэнфорда.

Сервис уже доступен на iOS и Android. В настоящее время Schmooze скачали более 10 тысяч раз, благодаря приложению образовалось более 90 тысяч пар.

Schmooze создала Видья Мадхаван. Она выросла и отучилась на инженера-механика в Индии, после чего поступила в бизнес-школу Стэнфорда.

Однажды Мадхаван написала десяти незнакомцам из LinkedIn, чтобы разобраться, стоит ли поступать в аспирантуру в Калифорнии. Лишь с одним из них она продолжила общение, причем почти все их 200 сообщений были наполнены шутками. В итоге друг по переписке стал мужем Видьи.

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