Listen to «Новый список Минздрава, изменение порядка движения в центре столице» on Spreaker.

Министерство здравоохранения обновило список стран с высокой заболеваемостью коронавирусом. Для людей, прибывающих из этих стран, будет обязательна самоизоляция — это относится и к жителям нашей страны, и к тем иностранцам, у которых есть разрешение на проживание в Литве. Напомню, что установленные критерии таковы. В список попадают страны, заболеваемость коронавирусом в которых за последние две недели превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей. На сегодняшний день в списке — 58 стран. В их составе — Беларусь, Россия, Украина, а также Израиль, США, Сербия, Черногория и другие. По возвращении из стран, которые попали в “список Минздрава”, в течение суток надо зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья и отправиться на двухнедельную изоляцию — даже в том случае, если указанную страну человек пересекал транзитом. Повторюсь, это требование распространяется и на граждан Литвы, и на иностранцев с разрешением на въезд в нашу страну. Полный список стран можно найти на странице Минздрава по адресу: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atvykstantieji-is-58-labiausiai-paveiktu-valstybiu-privales-izoliuotis

По-прежнему запрещен въезд в нашу страну иностранцам из Швеции, Люксембурга и Португалии. Граждане нашей страны возвращаться из этих стран могут, однако после этого обязательна изоляция. По возвращении же из Румынии, Болгарии, Чехии и Великобритании изоляция рекомендуется.

В столице изменился порядок движения в Старом городе — введено так называемое круговое, или одностороннее движение. Это сделано для того, чтобы уменьшить транспортные потоки и уровень шума в центре столицы. Дело в том, что транзитный транспорт составлял в час пик до 70 процентов транспортного потока. Теперь же Старый город проехать транзитом будет невозможно. К водителям, которые пока еще не привыкли к новому порядку, полиция обещает относиться с пониманием, и не наказывать. Тем не менее, к концу лета в центре столицы будут оборудованы специальные камеры, которые будут фиксировать нарушения.