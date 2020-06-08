Новый список Минздрава — страны, из которых разрешен въезд в Литву

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Министерство здравоохранения обновило список стран, по приезду из которых людям не надо будет отправляться на самоизоляцию. В этом списке — два с половиной десятка стран. Такой список корректируется еженедельно по понедельникам — нынешний будет действовать с 8 по 14 июня.

Для информации: не требуется изоляция людям, приезжающим из той страны, где за последние две недели фиксируется 15 и менее случаев заболевания на 100 тысяч жителей. Если же за последние две недели в другой стране отмечено 15 — 25 случаев коронавируса на 100 тысяч человек, то ее жители в Литву приехать могут, однако после приезда им надо будет провести в изоляции 14 дней.

То же самое относится к гражданам Литвы — можно возвращаться из любой страны. Однако в случае, если они приезжают из государства, где показатель заболеваемости превышает 15 случаев на 100 тысяч жителей, придется две недели провести в изоляции.

В соответствии с новым списком, по-прежнему нельзя приезжать в Литву иностранцам из Швеции, Соединенного Королевства и Португалии. При этом граждане Литвы могут приезжать на родину из этих стран, однако в таком случае им будет необходима 14-дневная изоляция. Людям, прибывающим из Бельгии и Ирландии, следует по приезду в Литву пройти двухнедельную изоляцию. Это правило касается как иностранцев, так и граждан Литвы.

Список стран, по прибытии из которых изоляция не требуется, выглядит так:

Франция,

Испания,

Нидерланды,

Польша,

Румыния,

Дания,

Италия,

Люксембург,

Финляндия,

Германия,

Чехия,

Эстония,

Мальта,

Австрия,

Норвегия,

Болгария,

Латвия,

Кипр,

Венгрия,

Швейцария,

Исландия,

Греция,

Словакия,

Словения,

Хорватия,

Лихтенштейн.

Решение о том, надо ли будет человеку по прибытии в Литву проводить две недели на карантине, зависит от того из какой страны человек прибыл. Если исходной точкой его отправления была страна с низким уровнем заболеваемости, и человек может доказать, что при транзите через другие страны он нигде не останавливался, изоляция ему не понадобится. Исключение составляет Швеция. Как отмечает Минздрав, те, кто прибыл из Швеции на пароме, должны будут самоизолироваться на две недели даже в том случае, если на паром они прибыли из Норвегии или Дании.

Наконец, надо обратить внимание на то, что даже если в списке, опубликованном Минздравом, присутствует какая-либо страна, это не означает, что и граждане нашей страны автоматически могут в нее въезжать. Это правило распространяется только на страны Балтии — Литву, Латвию и Эстонию.