Новый учебный год столичные гимназии начнут с вакцинации

Новый учебный год несколько столичных гимназий начнут с приглашений на вакцинацию. 2 сентября с 08:00 до 10:00 команда специалистов будет прививать в гимназии Жеминос, а с 11:00 до 13:00 – в гимназии Габийос. А 3 сентября с 08:00 до 10:00 специалисты будут прививать в гимназии им. Симонаса Даукантаса, а с 11:00 до 13:00 – в гимназии им. Йонаса Басанавичуса. Учеников будут прививать во время уроков и перемен. Ученикам 16 лет и старше с собой достаточно иметь документ, подтверждающий личность. В свою очередь, ученики 12-15 лет смогут привиться только в присутствии одного из родителей. Им необходимо иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт, а также документ одного из родителей. Необходимо отметить, что темпы вакцинации на прошлой неделе в столице упали на 25% по сравнению с позапрошлой неделей. При этом заболеваемость продолжает расти. Утром в понедельник все койки для ковид-пациентов в Вильнюсской городской клинической больнице были заняты. В настоящий момент в столице привито почти 44% детей 12-15 лет и почти 74% молодых людей 16-24 лет. Более подробную информацию о том, где и когда проходит вакцинация в Вильнюсе, можно найти на странице столичного самоуправления vilnius.lt.

Британские учёные проследили изменение симптомов коронавируса

Британские учёные проследили, как со временем менялись симптомы коронавируса. По их словам, изначально большинство жалоб были ограничены классической «четвёркой» симптомов – высокая температура, недавно появившийся продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Когда преобладающим в Великобритании стал вариант «альфа», пациенты стали жаловаться на потерю обоняния и вкуса. После того, как «альфу» сменил «дельта»-штамм, увеличилось число инфицированных пациентов, которые жаловались на головную боль и температуру. В исследовании учёных также отмечается, что прививка уже первой дозой вакцины от коронавируса сильно снижает шансы проявления симптомов.