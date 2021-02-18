Новый вариант коронавируса обнаружен в Великобритании и еще девяти странах

Новый вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также еще в девяти странах.

В частности, в Дании, США и Австралии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета. Ученые не исключают, что этот вариант может оказаться более устойчивым к антителам.

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Карантинные мероприятия в Великобритании привели к тому, что от своего бизнеса были вынуждены отказаться около 700 тысяч предпринимателей.

Это примерно каждый седьмой самозанятый в стране, и на 50 процентов больше, чем во время весенней вспышки коронавируса. По данным аналитического центра Resolution Foundation, не менее двух из пяти предпринимателей зафиксировали снижение дохода более чем на 25 процентов.

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В Израиле с 21 февраля планируется открыть отели, спортзалы, культурные площадки и бассейны для людей с «зелеными паспортами», которые можно получить после вакцинации или выздоровления от коронавируса.

У детей младше 16 лет, которые не могут сделать прививку, будут проверять результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на кабинет по борьбе с коронавирусом. В то же время, в открывающихся также торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и открытых рынках «зеленые паспорта» не будут обязательны.

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Австрия критикует введенный Германией временный контроль на границе.

Австрийский министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг назвал эту меру «избыточным шагом, приносящим больше вреда, чем пользы». А глава МВД республики Карл Нехаммер охарактеризовал решение как «недоработанное и вызывающее лишь хаос».