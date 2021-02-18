Covid-19 Новости

Новый вариант коронавируса обнаружен в Великобритании и еще девяти странах

Автор RUSRADIO LT 34
Новый вариант COVID-19

Новый вариант COVID-19, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также еще в девяти странах.

В частности, в Дании, США и Австралии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета. Ученые не исключают, что этот вариант может оказаться более устойчивым к антителам.

***

Карантинные мероприятия в Великобритании привели к тому, что от своего бизнеса были вынуждены отказаться около 700 тысяч предпринимателей.

Это примерно каждый седьмой самозанятый в стране, и на 50 процентов больше, чем во время весенней вспышки коронавируса. По данным аналитического центра Resolution Foundation, не менее двух из пяти предпринимателей зафиксировали снижение дохода более чем на 25 процентов.

***

В Израиле с 21 февраля планируется открыть отели, спортзалы, культурные площадки и бассейны для людей с «зелеными паспортами», которые можно получить после вакцинации или выздоровления от коронавируса.

У детей младше 16 лет, которые не могут сделать прививку, будут проверять результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на кабинет по борьбе с коронавирусом. В то же время, в открывающихся также торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и открытых рынках «зеленые паспорта» не будут обязательны.

***

Австрия критикует введенный Германией временный контроль на границе.

Австрийский министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг назвал эту меру «избыточным шагом, приносящим больше вреда, чем пользы». А глава МВД республики Карл Нехаммер охарактеризовал решение как «недоработанное и вызывающее лишь хаос». 

 

Метки:

Актуальные новости

В Старом городе появилась новая скульптура

Автор RUSRADIO LT
TikTok

TikTok представил ряд новых настроек безопасности

Автор Эвелина Никанорова
Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+

Автор Эвелина Никанорова
В столичных поликлиниках проводится вакцинация

В столичных поликлиниках проводится вакцинация

Автор RUSRADIO LT
Карантин может быть продлен до начала марта

Карантин может быть продлен до начала марта

Автор RUSRADIO LT
Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

Автор Эвелина Никанорова
Ingrida Šimonytė

Премьер-министр Ингрида Шимоните: «Следующий год будет полон оптимистических надежд»

Автор RUSRADIO LT
Предприниматели собираются снимать первый урожай огурцов

Литовские предприниматели собираются снимать первый урожай огурцов

Автор RUSRADIO LT
Номер 118 со временем будет упразднен

Номер 118 со временем будет упразднен

Автор RUSRADIO LT