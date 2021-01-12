Новый закон о запрете курения вступил в силу

Жители многоэтажек начали пользоваться новым законом, запрещающим соседям курить на балконах.

Об этом сообщает телеканал LNK. В течение первой недели года только в Вильнюсе появилось 28 многоквартирных домов, в которых уже запрещается курить на балконах, лоджиях или даже у открытого окна.

Ежедневно в столичный муниципалитет обращаются десятки жителей, которые просят запретить курение в их домах. В Каунасе таких заявок было 15, в Клайпеде – 3, в Паневежисе – 2, а в Шяуляй – пока ни одной.

Курильщики, между тем, хотят, чтобы власти оборудовали для них удобные и теплые курилки. Муниципалитет запрещает курение в том или ином доме, если на это пожалуется хотя бы один житель.

Нарушителям грозит штраф до 60 евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.