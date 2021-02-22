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NYUSHA и ЛСП записали и экранизировали фит

Автор Эвелина Никанорова 30
NYUSHA

NYUSHA и ЛСП записали совместный трек. Результат коллаборации – мощный танцевальный трек и яркий клип к нему.

В сентябре прошлого года NYUSHA выпустила трек «Пьяные мысли». Олег Савченко услышал релиз певицы, вдохновился им и предложил Ане записать новую версию сингла. В новом прочтении песня приобрела совсем другое звучание, став более разрывной и танцевальной, а также получила название «Грязные танцы».

Интересно, что, обзаведясь совместной песней и клипом, NYUSHA и ЛСП по-прежнему остались незнакомы лично. Всё обсуждение релиза проходило в переписке, а видео были сняты по отдельности.

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