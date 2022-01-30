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О безопасном поведении на льду. Памятка рыболову

Автор Анжелика Орлёнок
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Зимой погода часто бывает неустойчивой, и с наступлением оттепелей многие водоемы страны становятся опасными для любителей подледной рыбалки. О чем важно помнить каждому рыболову?

Департамент окружающей среды напоминает о необходимости ответственно относиться к своей безопасности на льду и соблюдать правила любительского рыболовства.

О безопасном поведении на льду. Памятка рыболову

Правила безопасного поведения на льду

1. Каждому рыболову важно иметь с собой smaigai – специальные средства, которые могут помочь забраться на лед. Это два своеобразные шипа, соединенные гибким шнуром.

О безопасном поведении на льду. Памятка рыболову

2. Одному человеку безопасно выходить на лед, когда он толще 7 см. А чтобы лед мог выдержать группу людей, он должен быть толщиной не менее 12 см.

3. Толщину льда можно измерить, просверлив отверстие во льду рыболовным буром или проткнув его киркой.

4. Крепкий лед имеет синий или зеленый оттенок. А лед матового белого цвета или с желтым оттенком ненадежен.

5. На лед рекомендуется выходить не менее чем вдвоем. Но находясь с группой людей, важно соблюдать дистанцию. Не стоит забывать, что если в одном месте на льду находится много людей, это увеличивает риск того, что лед может проломиться. Выходить на лед надо только в светлое время суток, чтобы можно было увидеть все опасные места.

6. Рыбакам рекомендуется надевать специальную одежду (комбинезон, спасательный жилет), иметь с собой веревку с карабином и др. Желательно иметь с собой и комплект сухой одежды.

7. Речной лед никогда не бывает безопасным! Дело в том, что в проточной воде лед – не цельный. Он образуется из отдельных фрагментов льда, смерзшегося снега. Поэтому на речной лед рекомендуется вообще не выходить.

О безопасном поведении на льду. Памятка рыболову

И еще раз – о правилах

Следует также учитывать, что, согласно правилам любительского рыболовства, с 3 января по 30 апреля запрещено ловить рыбу на наживку (кроме ловли рыбы в Куршском заливе). А ловля щуки запрещается с 1 февраля по 30 апреля.

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