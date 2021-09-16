О боли в плече и операции, помогающей с ней справиться

Это «Культура здоровья» . Тема сегодняшнего выпуска – боли в плече и уникальная, первая в Литве, операция для устранения проблем плечевого сустава.

Многие люди испытывают боль в плече. У кого-то она появляется на непродолжительное время, кого-то мучает серьезно и долго. Есть целые категории работников, у которых боль в плече – профессиональная, связанная с его родом деятельности. И, конечно же, очень часто такая боль становится неизменным спутником людей пожилого возраста. К счастью, в медицине применяется такой вид операций на плече, восстановление после которых для пациента проходит довольно легко.

У нас в эфире – ортопед-травматолог клиники Santara Томас Бутенас, и вот что он рассказывает.

– Эта операция – операция на плече, которая производится через маленькие канавки. Артроскопия – операция, которая делается пациентам, которых мучают боли в плече. Им имплантируется такая «заплатка» между несколькими разными участками. Эта «заплатка» создает как бы подушечку возле головки плечевой кости, чтобы она больше не упиралась в соседний отросток. В большинстве случаев как раз эта ситуация и вызывает боль. Эти операции в Литве раньше не проводились.

Случается, из-за разрыва сухожилий возникает такая ситуация, когда нельзя эти сухожилия просто взять и пришить обратно. Есть такой дефект сухожилий, который нельзя привести в порядок обычным путем. И пациентам старшего возраста, но которые еще не страдают от дефекта суставного хряща, изношенности самого сустава, – таким пациентам эта операция бывает очень полезна. Она помогает избавить их от боли.

Травмы плеча часто случаются у людей, которые работают, держа руки выше головы. У людей, которые что-то с силой бросают, тянут, толкают или поднимают тяжести. И, конечно, есть другая группа пациентов, у которых эти проблемы в суставе плеча вызывают не травмы, а дегенеративного типа разрывы. То есть, они обусловлены не травмой, а изношенностью сухожилий.

Не надо долго ждать или откладывать визит к врачу. Нельзя не обращать внимание на ноющую боль в плече. Когда – особенно после травмы – человеку трудно поднимать руку, тогда точно надо не откладывать, а поскорее обратиться в лечебное учреждение.

Итак, как уже рассказал специалист, артроскопия плечевого сустава – это малоинвазивная операция. Что означает слово «малоинвазивная»?

Малоинвазивная хирургия – сегодняшняя альтернатива традиционным операциям

В ее основе — оперирование через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. У такого метода немало достоинств. Скажем, операции могут проводиться прямо в условиях дневного стационара. Не требуется ни длительная подготовка до операции – ни перевязки, обезболивания и пребывания в стационаре после нее. Кроме того, как правило, и болевые ощущения в послеоперационном периоде – чаще всего менее значительны.

Плечевой сустав очень активен, подвижен. Поэтому он и может часто травмироваться, болеть. От этого даже самые простые повседневные действия могут начать доставлять проблемы. Артроскопия этого сустава становится настоящим спасением для многих.

Что же означает артроскопия?

Название происходит от двух латинских слов : arthrose – сустав и skope – смотреть. Термин буквально означает «заглянуть внутрь сустава». Во время артроскопии врач вводит в плечевой сустав артроскоп со встроенной камерой, которая транслирует картинку исследуемого места таким образом, что внутренняя часть сустава становится видна на мониторе.

С помощью артроскопа сначала обнаруживаются поврежденные участки. А затем через надрезы вводятся необходимые хирургические инструменты.

Надрез для вставки артроскопа и других хирургических инструментов очень маленький, в отличие от более крупных надрезов, выполняемых при стандартной операции. Таким образом, эта процедура вызывает меньше повреждений, является менее болезненной и сокращает время, необходимое для полного восстановления.

Когда все процедуры завершены, руку человека на некоторое время фиксируют специальной повязкой. И уже довольно скоро человек может ее снять и вернуться к повседневной жизни.

Артроскопию плеча в медицине проводят уже примерно полвека. Она обеспечивает более простую и быструю постановку диагноза, лечение и возвращение к нормальной повседневной жизни, чем это было возможно раньше. Из года в год эта процедура совершенствуется благодаря новым технологиям и инструментам.