Covid-19 Новости

О четырех сценариях правительства и «пузырях социальной поддержки»

Автор RUSRADIO LT 45

Несмотря на все еще сложную эпидемиологическую ситуацию, группа экспертов предлагает правительству разрешить так называемые «пузыри социальной поддержки».

Тогда проживающий в них один человек мог бы общаться с другой семьей, вне зависимости от количества человек в ней. При этом обе стороны должны обязаться не иметь никаких других близких контактов за пределами пузыря. Специалисты также предоставили предложения, как и когда можно было бы смягчать карантин. Предусмотрены четыре сценария, основанных на показателях заболеваемости на 100 тыс. населения. Самый плохой действует сейчас. За последние две недели заболеваемость ковидом в стране составляет почти 1200 случаев на 100 тыс. населения. Лучший сценарий мог бы начать действовать при показателях в 25 случаев. При такой эпидемиологической ситуации, по мнению экспертов, уже можно было бы отменить большую часть ограничений и вернуться к почти нормальной жизни.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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