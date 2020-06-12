Listen to «О датах 12 и 14 июня — литовский политолог Витис Юрконис» on Spreaker.

Известный литовский политолог, преподаватель Вильнюсского университета Витис Юрконис:

— Первым делом хочу поздравить всех празднующих с Днем России и пожелать, чтобы этот праздник стал всеобъединяющим, а не разделяющим. Есть, конечно, опасения, что вообще 12 июня — это ненадолго: дай Бог, чтобы через пару лет этого дня не сдвинули на, например, 1 июля. Но 12 июня, по моему мнению, — это что-то такое, как 11 марта для Литвы. И суверенитет Российской Федерации, и свобода от советского прошлого. В девяностые годы, я уверен, абсолютное большинство и в Литве, и в соседних странах радовались за самоопределение России, мечтали о свободной, демократической, соблюдающей все международные стандарты соседней стране. Эту солидарность друг другу напоминают нам и массовые протесты в Москве и в Петербурге после агрессии советских военных против мирного населения в Вильнюсе у телебашни 13 января в 91-м году. Я понимаю, что сегодня это сложная тема. Но есть такие персоналии, как Юргис Балтрушайтис, поэт Серебряного века и бывший посол Литвы в России, старообрядцы, историк Лев Карсавин, которые жили в Вильнюсе, правозащитники Сергей Ковалев, Андрей Сахаров, тот же самый Иосиф Бродский и ряд других, которые нас объединяют, есть столетие Дня рождения Сахарова вот в этом году, которые точно можно отметить. То есть, возможность и как отметить День России есть не одна, но надо, действительно, иметь желание найти что-то общее.

14 июня в истории Литвы — это День скорби и надежды, один из самых важнейших дней в исторической памяти сегодняшней Литвы. Массовые депортации, которые начались в 40-м году и продолжались до 53-го года, в этом конкретном году запустили страницу lietuviaisibire.lt, “Литовцы в Сибири”, где по фамилии и по местам депортации можно посмотреть, куда были отправлены или в каких лагерях работали твои родные, близкие, соседи. Знаю, что что-то подобное есть и у российского “Мемориала” по советским репрессиям. Ну, например, мой прадед был отправлен в Воркуту, регион Коми, часть родственников, еще совсем дети, депортированы были в Красноярск. К счастью, все вернулись. Но вот дядю расстреляли еще в Вильнюсе в подвалах КГБ. К сожалению, российские власти почему-то не позволяют продолжаться гражданской инициативе «Миссия Сибирь», которая делала экспедиции в места депортации и ухаживала за могилами литовцев, которые погибли там. Понятно, что от советских репрессий пострадало много народов, — те же самые русские, не только литовцы. Но Литва это воспринимает как большую трагедию, ведь почти каждая третья семья пострадала от советских репрессий в этих годах. Но основное, наверное, надо сказать то, что практика репрессий, к сожалению, никуда не делась. Крымские татары тоже депортировались в эти годы, но репрессии против них продолжаются. Их, может быть, не высылают в вагонах, как в сороковые годы, но сажают в тюрьму на многие годы просто по этническому признаку. История всегда интересна и важна, но самое главное — это понять и учесть, что было, и сделать все возможное, чтобы такое не повторялось.