Listen to «О дорогах в столице — велосипедных, автомобильных и пешеходных» on Spreaker.

Комиссия безопасного движения Вильнюсского самоуправления предложила внести изменения в Правила дорожного движения и ввести понятие “велосипедной дороги”. Такая практика уже существует во многих европейских странах, ну а у нас предлагается ориентироваться на правила “велосипедных дорог”, действующие в Нидерландах и Бельгии. Если они будут внедрены в жизнь, велосипедами станет гораздо удобнее пользоваться, и на части дорог у этого вида транспорта появится преимущество перед автомобилем. Однако это пока только предложение, а мы обратились в Вильнюсское самоуправление с просьбой рассказать о тех дорожных работах, которые проводятся в столице сейчас или планируются в ближайшее время. У нас в эфире — представитель муниципалитета Арунас Висоцкас.

— В этом году было запланировано как никогда много работ в области развития городской инфраструктуры. Большая часть ресурсов выделяется на улучшение улиц для пешеходов и велосипедистов. Конечно же, не забыты и автомобильные улицы города. В этом году стартовал самый большой проект — перекресток улиц Лепкальне, Жирню и Минского шоссе. Это реконструкция почти километрового участка дороги, который станет двухуровневым перекрестком. Таким образом планируется разрешить проблему больших пробок, которые собирались там до этого. Кроме того, в этом году проходит ремонт проспекта Пилайтес. По направлению из города в микрорайон Пилайте запланировано отделить полосу для общественного транспорта, что должно значительно улучшить доступность микрорайона для пассажиров. Также в этом году заканчивается реконструкция коллектора дождевой воды на улице Нарбуто, что значительно улучшит сбор дождевой воды на этой улице во время сильных ливней. Надеемся, что это решит проблему скопления большого количества воды на этой улице. В обозримом будущем запланировано и строительство улицы Шяурине. В настоящий момент согласовывается технический проект, планируется оборудовать почти 3 км улицы. Кроме того, по обе стороны улицы появятся широкие тротуары и дорожки для велосипедистов.