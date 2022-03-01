О единой системе образования и о том, как учителям сегодня важно говорить с детьми

Школы, дети, образование и события, происходящие в Украине, остаются на повестке дня. Сегодня мы решили обратиться к канцлеру Министерства образования, науки и спорта Литвы Юлюсу Лукошюсу.

– Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вчера проводили открытый урок об истории Украины, чтобы разрушить миф. Будет ли продолжаться что-то подобное, потому что слышали мы, что, например, в Клайпеде, ждут даже перевода на русский язык. Что это такое планируется, что урок истории будет переведен?

– Да, конечно, один раз только поднять тему – это слишком мало. Надо об этом говорить постоянно, чтобы дети, ученики точно осознали, что происходит, и как нам всем с этим жить.

– Скажите, а тоже вот консультируются учителя, видимо, с Министерством образования… Вы их консультируете, мы получили в своей гимназии, например, рекомендации о том, как разговаривать с детьми. Насколько сейчас важно участие не только педагогов, но и родителей? Какое-по-вашему, это имеет влияние на детей?

– Ну конечно, дети всегда смотрят не только на учителей своих, но и на своих родителей. Учатся от них каждый день. Конечно, надо, чтобы родители тоже очень ясно и спокойно разговаривали с детьми. О том, что сейчас происходит… и нельзя как-то запугивать кого-то только из-за того, что кто-то литовец, кто-то украинец, кто-то русскоязычный человек.

– Скажите, тоже обсуждается немало – и в социальных сетях, – об этом различии, что в русских школах какая-то другая форма преподавания. Но просто напомним давайте нашим слушателям – у нас же единая система образования? У нас же программы единые? Это же специфика только зависит, если есть культурный какой-то момент, так ведь?

– Да, программа единая, и возможно, что те разницы, которые появляются, они появляются не из программы, а из того, что как учителя, или ученики, или родители смотрят на то, что сейчас происходит в Украине. И потому, может быть, какие-то несогласия. Но я точно не хочу, чтобы звучало так, что это только какая-то проблема в русских школах. Везде может быть так. Такое может быть и в литовских школах, и в польских школах. Это не должно быть только в русских школах.

– И тогда еще – ваш совет какой будет. Сейчас вот если родители, например, хотят попросить у школы больше уделить этому внимания. Как вы думаете вообще – есть возможность, надо ли, по-вашему, вообще, чтобы сейчас с детьми учителя говорили, или надо избегать этой темы?

– Нет, у нас эта ситуация, конечно, чрезвычайная, так надо уделять больше внимания этой теме. И точно школы и учителя могут выделить этой теме больше внимания, чтобы все мы как можно это бы пережили более спокойно и, как бы, лучше.

– Похоже, что и родителям надо опять отправиться в школу и вспомнить, что надо всему научиться.