О фейковых новостях и изменениях, которые коронавирус привнес в нашу жизнь

«Коронавирус распространяют через вышки 5G. И через зараженные бананы!», – такие утверждения встречаются и в интернете, и в реальной жизни.

В обычное время кажется, что конспирологией увлекаются только неуравновешенные люди, но в эпоху коронавируса фейки стали массовым явлением.

По данным исследований, самыми популярными оказались слухи о том, что COVID-19 вообще не существует или он не опасен, а власти врут; псевдомедицинские советы и народные рецепты по защите от вируса; а также домыслы о его происхождении (например, что COVID-19 создал Билл Гейтс).

Всемирная организация здравоохранения еще в начале 2020 года назвала волну дезинформации о коронавирусе инфодемией. В связи с этим IT-компании начали борьбу с фейками. Facebook, Twitter, YouTube и другие платформы удаляют или маркируют недостоверную информацию. От кого бы она ни исходила. Google в поисковой выдаче отдает приоритет информации ВОЗ. В России борьбой с фейками занимается сервис «Яндекс.Дзен», а проверять факты ему помогают информационные ресурсы, включая информагентство ТАСС.

Вообще, псевдомедицинские советы становятся убедительными из-за смеси с другими видами информации. Так, фейковые советы часто бывают перемешаны с рекомендациями ВОЗ — людям кажется, что питье соды или совет дышать через пропитанную водкой ткань дополняют мытье рук и ношение масок, а не противоречат им. Даже если разницу между медицинскими и «народными» советами замечают, и тому и другому могут следовать по принципу «до кучи».

К «народным» рецептам и конспирологии чаще всего тяготеют люди одного и того же склада — те, кто не доверяет властям и официальной медицине. Но, кроме того, как и «народные» рецепты, конспирология является способом справиться с тревогой, не меняя своих привычек и снимая с себя при этом ответственность за риски.

Какие изменения произошли в нашей жизни с приходом в нее коронавируса?

Как замечает одно из исследований, самые заметные изменения произошли с нашими домами. В период самоизоляции квартира для большинства горожан стала буквально всем: от офиса до огорода. У кого-то кухня стала постоянным местом работы, у кого-то гостиная превратилась в фитнес-зал или кинотеатр, а у кого-то на балконе появились мини-кафе или мини-сад. Будучи запертыми в четырех стенах, люди стали уделять больше внимания обустройству дома. Кто-то решил пересмотреть планировку и интерьер, кто-то — купить новую технику.

В условиях пандемии люди поняли необходимость зонирования жилья и превращения его в многофункциональное пространство. Которое способно выполнять роль как места отдыха, так и домашнего офиса. Появились даже проектировщики жилья, которые адаптировались к новым реалиям. Вместо стандартных планировок они стали предлагать покупателям квартиры-трансформеры, которые можно не только обустроить под свои запросы, но и легко поменять в процессе жизни. Например, с рождением ребенка переделать гостиную в детскую или сделать в спальне отдельный рабочий кабинет.

Пандемия и самоизоляция показали потребность в жилье, которое должно быть рассчитано не только на отдых и сон, но и на работу и даже спорт. Эксперты считают, что в посткоронавирусную эпоху значительная часть компаний сохранит для своих сотрудников удаленку. А значит, потребность в многофункциональном домашнем пространстве будет только расти.

Цифры исследований показывают, что в период пандемии очень заметен рост продаж мебели для обустройства рабочего места дома. К слову, одним из самых продаваемых товаров стала подставка для мобильного телефона. Работая из дома, люди осознали необходимость подобной вещи.

«Надомный» труд

Совещания в пижаме и работа на кухне (или даже просто на диване в одной из комнат) в один момент стали нормой. Одним сотрудникам дистанционная работа позволила более комфортно распределять нагрузку и выделять больше времени на семью и досуг. А для других — обернулась выгоранием в результате размытых границ рабочего дня и стрессом из-за постоянных видеозвонков. Также работникам не хватает неформального общения с коллегами, которое пока сложно заменить виртуальными встречами. Удобство удаленки сильно зависит от жилищных условий и семейных обстоятельств каждой семьи. Однако исследования показывают, что большинство все же хотят после окончания пандемии иметь возможность совмещать дистанционную работу с офисной.

Ну а пока сотрудники экономят время и деньги на дорогу, работодатели снижают и свои расходы. В результате некоторые компании задумываются о пересмотре условий труда. Перевести желающих на постоянную или частичную удаленку планируют многие крупные компании.

При этом эксперты считают, что трудиться дистанционно способны не больше 40% всех занятых. Так, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и др. гораздо реже могут позволить себе удаленку, чем офисные сотрудники. Соответственно, они больше рискуют заразиться, а некоторые и потерять работу. И это – тоже признаки нынешнего времени, которые ярко подчеркнула пандемия.

Источники:

https://knife.media/corona-fake/

https://posle-covida.tass.ru/rastuschie-trendy?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=informer