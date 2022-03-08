О гуманитарной помощи, оказываемой украинцам в Вильнюсе и Клайпеде

В Вильнюсе открылся пункт сбора гуманитарной помощи для украинцев. На сегодняшний день там принимают медикаменты и наборы для оказания первой медицинской помощи.

Пункт находится на первом этаже здания Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституции, 3).

В пункте сбора будут рады любой помощи, но особая потребность есть в дезинфицирующих средствах (перекись водорода), перевязочном материале, хирургических инструментах и т.д. Все медицинские средства организаторы просят аккуратно упаковывать в полиэтиленовые пакеты или коробки и подписывать на английском или русском языках. Волонтеры в пункте дежурят ежедневно с 11:00 до 20:00.

В то же время на взморье, в Мелнраге, начал работать новый Центр помощи для украинцев. В нем работают свыше 150 волонтеров. Жители Клайпеды помогают сортировать вещи, забирают беженцев у границы и везут в портовый город, консультируют и оказывают помощь вынужденным переселенцам на месте. В этом центре тоже будут рады и помощи людей, которые могут предоставить гуманитарную помощь, и волонтерам. Волонтерам никакая специальная регистрация не нужна. Подробная информация – на страничке Центра в фейсбуке.