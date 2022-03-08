Новости

О гуманитарной помощи, оказываемой украинцам в Вильнюсе и Клайпеде

Автор R RADIO LT

В Вильнюсе открылся пункт сбора гуманитарной помощи для украинцев. На сегодняшний день там принимают медикаменты и наборы для оказания первой медицинской помощи.

О гуманитарной помощи, оказываемой украинцам в Вильнюсе и Клайпеде

В пункте сбора помощи украинцам. Фото – Vilniaus vystymo kompanija

Пункт находится на первом этаже здания Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституции, 3).

В пункте сбора будут рады любой помощи, но особая потребность есть в дезинфицирующих средствах (перекись водорода), перевязочном материале, хирургических инструментах и т.д. Все медицинские средства организаторы просят аккуратно упаковывать в полиэтиленовые пакеты или коробки и подписывать на английском или русском языках. Волонтеры в пункте дежурят ежедневно с 11:00 до 20:00.

В то же время на взморье, в Мелнраге, начал работать новый Центр помощи для украинцев. В нем работают свыше 150 волонтеров. Жители Клайпеды помогают сортировать вещи, забирают беженцев у границы и везут в портовый город, консультируют и оказывают помощь вынужденным переселенцам на месте. В этом центре тоже будут рады и помощи людей, которые могут предоставить гуманитарную помощь, и волонтерам. Волонтерам никакая специальная регистрация не нужна. Подробная информация – на страничке Центра в фейсбуке.

Метки:

Актуальные новости

В эфире R RADIO LT и Raduga &#8211; информационная программа Радио ЛРТ на русском языке

В эфире R RADIO LT и Raduga – информационная программа Радио ЛРТ на русском языке

Автор R RADIO LT
Feduk впервые стал отцом

Feduk впервые стал отцом

Автор Эвелина Никанорова
Русскоязычное сообщество стран Балтии &#8211; против войны в Украине

Русскоязычное сообщество стран Балтии – против войны в Украине

Автор R RADIO LT
Рекомендации МИДа гражданам Литвы, находящимся в России и Беларуси

Рекомендации МИДа гражданам Литвы, находящимся в России и Беларуси

Автор R RADIO LT
В помощь жителям Украины: необходимые вещи, одежда, обувь

В помощь жителям Украины: необходимые вещи, одежда, обувь

Автор R RADIO LT
Информация для граждан Литвы, находящихся на территории Украины

Информация для граждан Литвы, находящихся на территории Украины

Автор R RADIO LT
Акции солидарности с Украиной, инсталляции в честь 770-летия Клайпеды и другие новости

Акции солидарности с Украиной, инсталляции в честь 770-летия Клайпеды и другие новости

Автор R RADIO LT
Ремигиюс Шимашюс &#8211; о гуманитарной помощи жителям Украины и о том, что следует делать вильнюсцам

Ремигиюс Шимашюс – о гуманитарной помощи жителям Украины и о том, что следует делать вильнюсцам

Автор R RADIO LT
Начало декларирования доходов, компьютерные «Короны и пешки» и другие новости

Начало декларирования доходов, компьютерные «Короны и пешки» и другие новости

Автор R RADIO LT