О контакте с заболевшим не нужно будет информировать отдельно

Национальный центр общественного здоровья сообщил, что о контакте с заболевшим вскоре не нужно будет информировать отдельно. В настоящий момент Центр реестра заканчивает работы над специальной программой.

Она обеспечит получение Центром общественного здоровья информации о том, что человек привился. В настоящий момент изоляция после контакта с заболевшим применяется абсолютно ко всем. В том числе – к привитым и переболевшим. Желая избежать изоляции, привитые и переболевшие должны отдельно информировать специалистов Центра общественного здоровья. Сделать это можно по эл. почте persirgau@nvsc.lt.

Исключение применяется к привитым по полной схеме лицам. Оно также применяется к переболевшим, если у них не прошло 210 дней с момента установления диагноза. По истечении этого срока специалисты смотрят, сдавал ли человек тест на антитела за последние 60 дней. Как подчеркнули специалисты Центра реестров, если человек уверен, что он соответствует всем ранее перечисленным критериям и у него есть соответствующие документы, изолироваться ему не нужно. Он просто предоставляет данные специалистам и не ждёт подтверждения.

Между тем этот порядок не распространяется на лиц из некоторых групп. В частности, на врачей и медперсонал, работников хосписов и пенитенциарной системы, а также на тех, кому нельзя прививаться из-за проблем со здоровьем. У них должен быть положительный тест на антигены, сделанный за последние 60 дней. Они также должны получить отдельное подтверждение от специалистов Центра общественного здоровья. Напомним, что в настоящий момент в изоляции находится около 55 тыс. человек.