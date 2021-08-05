Тема сегодняшнего выпуска – культура пациента, культура взаимоотношений между пациентами и медицинскими работниками.

В нашем эфире сегодня – врач, др. Кястутис Штарас, и вот что он рассказывает.

Listen to “О культуре взаимоотношений пациента и медработника” on Spreaker.

– Культура пациента в узком понимании – это общение с врачом. И если проанализировать эти отношения, то, прежде всего, медики – врачи – давали клятву Гиппократа. Они обязываются выслушивать пациента, помогать ему. И, самое главное, – не навредить. Если же оценивать культуру некоторых пациентов, то можно сказать, что есть такие люди, которые недостаточно ответственны. Они не доверяют врачу, спрашивают мнение других, сомневаются, неправильно принимают назначенные препараты. Некоторые безответственно относятся к своему здоровью.

Если посмотреть, что, например, наша клиника принимает 1 млн 500 тыс. пациентов в год, то 150 тысяч из них не приходят по записи. Часть из них отзывает прием, а примерно 5% пациентов – люди, которые зарегистрировались, но они и не приходят на прием, и не отзывают его, и не сообщают о том, что не смогут прийти. Хотя мы присылаем напоминания, и люди могут отказаться от визита, позвонив прямо по тому номеру, с которого получили сообщение. Или могут сделать это через интернет, если они регистрировались, например, к семейному доктору онлайн. Можно, как я и говорил, отказаться от визита и по телефону. Но, как мы видим, цифры эти большие. А врачи и их команда – скажем, эндоскопические процедуры, одонтологические, анализ крови, – других пациентов вызвать не могут. Потому что они должны были предварительно подготовиться к процедуре, не есть за какое-то время до нее и т.д. Страдают, в первую очередь, сами люди. Есть клиенты, которые хотят раньше попасть к доктору и создают очереди к некоторым популярным специалистам, которых не хватает. Например, к кардиологу очередь может достигать 2-3 месяцев. И в итоге многим никак не удается получить эту услугу.

С другой стороны, точно так же страдают и медики. Не предоставляется услуга – соответственно, больничная касса не может ее оплатить. Ее же не было. При плановых услугах пациент за 24 часа до намеченного визита должен информировать медицинское учреждение или непосредственно специалиста, о том, что он не сможет прибыть.

Последнее время из-за пандемии пациенты стали лучше понимать, как работают медики. Видят, что они работают и в экстремальных условиях. Мы видим тенденцию, что люди начинают больше доверять медикам, уважать их. И я хотел бы пожелать всем большей ответственности и заботы о своем здоровье.

Специалист рассказал о том, что такое культура пациента. В свою очередь, есть и такое понятие, как медицинская этика – это целый комплекс этических норм и принципов поведения медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.

Медицинская этика

Изучает и определяет решение различных проблем межличностных взаимоотношений по трём основным направлениям:

медицинский работник – пациент,

медицинский работник – родственники пациента,

медицинский работник – медицинский работник.

А четыре универсальных этических принципа звучат так.

Это милосердие, автономия, справедливость и полнота медицинской помощи. Что они собой представляют?

Принцип милосердия

Этот принцип гласит: «Я принесу добро пациенту или, по крайней мере, не причиню ему вреда». Милосердие подразумевает чуткое и внимательное отношение к пациенту, выбор методов лечения, пропорциональных тяжести состояния, готовность и способность пациента справиться с предписанным медицинским вмешательством. Главное, чтобы любое действие медицинского работника было направлено во благо конкретного пациента.

Принцип автономии

Требует уважения к личности каждого пациента и его решениям. Каждый человек может рассматриваться только как цель, но не как средство ее достижения. С принципом автономии связаны такие аспекты оказания медицинской помощи, как конфиденциальность, уважение к культуре, религии, политическим и иным убеждениям пациента, информированное согласие на медицинское вмешательство и совместное планирование и осуществление плана ухода, а также самостоятельное принятие пациентом решений, либо принятие решений законным представителем данного пациента.

Принцип справедливости / непричинения вреда

Такой принцип требует равного отношения медицинских работников и оказания равноценной помощи всем пациентам вне зависимости от их статуса, положения, профессии или иных внешних обстоятельств. Этот принцип также определяет, что какую бы помощь ни оказывал медицинский работник пациенту, его действия не должны нанести вреда ни самому пациенту, ни другим лицам.

Принцип полноты оказания медицинской помощи

Подразумевает профессиональное оказание медицинской помощи и профессиональное отношение к пациенту, применение всего имеющегося арсенала здравоохранения для проведения качественной диагностики и лечения, реализации профилактических мер и оказания паллиативной помощи. Данный принцип требует абсолютного соблюдения всех норм законодательства, связанных со здравоохранением, а также всех положений этического кодекса.

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