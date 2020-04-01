Listen to «КАРАНТИН — о людях пожилого возраста, игнорирующих правила карантина» on Spreaker.



Несмотря на то, что коронавирус, по данным статистики, наиболее опасен для людей пожилого возраста, не все из них готовы слушать рекомендации, как от него защититься. Например, Шяуляйская транспортная компания даже во время карантина продолжает фиксировать на некоторых маршрутах большой поток пассажиров старшей возрастной группы. Пользуясь возможностью ездить бесплатно, сеньоры очень часто даже без защитных масок отправляются на общественном транспорте работать на садовые участки или посещать кладбища.

По этой причине в том же Шяуляй было решено, прежде всего, отказаться от междугородних маршрутов, пересмотреть и график городских автобусов. Результат тот же: хотя количество пассажиров снизилось, многие маршруты остались очень популярными именно у пожилых людей. Подсчитано, что только за один выходной день шяуляйскими автобусами воспользовалось около пятисот человек 70-летнего возраста и старше, поскольку поездки им предоставляются бесплатно или с большой скидкой. При этом несмотря на то, что в период карантина в городе курсирует много автобусов с удлинённым салоном и близкого контакта в транспорте можно избежать, сеньоров постоянно уговаривают во время карантина вообще отказываться от поездок. Этой работой занимаются и контролёры, поясняя, что есть много людей, которые могут помочь пожилым в бытовых вопросах — это и близкие люди, и волонтёры.

По словам контролёров, им часто приходится слышать от пожилых людей, что это молодым надо беречься, а когда старый, смерти уже не боишься. Как говорится, без комментариев.

Для того чтобы снизить число поездок людей из группы риска, в соседней Латвии, например, приняты радикальные меры — в Риге временно отменены все льготы на проезд для пенсионеров, учащихся и студентов. Ведь, по словам специалистов, общественный транспорт, как бы часто он ни проходил дезинфекцию, — остаётся одним из основных мест заражения вирусами. Поэтому еще раз хочется напомнить. Ни от кого сейчас не требуется больших подвигов.

Главное, что может сделать каждый для безопасности — своей и своих близких — это оставаться дома и без особой необходимости не выбираться в общественные места. Чем ответственнее будет каждый из нас — тем быстрее удастся совладать с коронавирусом и вернуться к привычной жизни.