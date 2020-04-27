Listen to «О масках, родственниках и коварстве коронавируса. Интервью с профессором Саулюсом Чаплинскасом» on Spreaker.

Сегодня у нас в эфире директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас. Первый вопрос у нас такой. Условия карантина понемногу смягчаются. Люди больше выходят на улицу, и многим кажется, что все вокруг здоровы. Обманчиво ли это?

— Конечно, обманчиво. В том смысле, что все-таки много людей, от 20 до 80%, которые инфицируются вот этой новой коронавирусной инфекцией, могут оставаться без симптомов. Или симптомы настолько слабо выражены, что люди могут об этом не подумать. А заразить других людей они могут. И поэтому сейчас мы переходим в такую, ну, скажем так, довольно интересную фазу при этой болезни, где многое зависит от того, насколько люди в обществе могут понимать эту невидимую угрозу. Которая, кстати, может исходить даже от очень близких, знакомых людей, от родственников, с которыми мы вместе не живем. Повторюсь — так как большинство людей даже могут не подозревать о том, что они имеют этот коварный вирус. Поэтому те меры предосторожности, о которых мы все так много и упорно говорили во время карантина, они никуда не деваются. Поэтому когда вы, скажем, идете в магазин, обязательно надо надевать маску, даже если это не будет обязательным требованием, но это надо делать. Точно так же, как лучше применять одноразовые перчатки или хотя бы дезинфицирующие средства — особенно после того, когда вы пользуетесь этими общими корзинами для покупок. С другой стороны, видно, что требование в публичном месте надевать маски люди поняли, но, опять-таки, видно, что не до конца, может, поняли, почему и где, и как их употреблять. И как пример я говорю — если человек едет в своей машине, и один, и в маске, это означает, что он не понимает, для чего, когда и почему нужна это маска.

— А когда человек идет один по улице, и появляется встречный прохожий?

— В том-то и дело, что в целом, когда человек один бегает, занимается спортом или один идет по улице, и вокруг нет людей, то, конечно, тогда эта маска ему не нужна. Но когда он видит навстречу идущего другого человека, а особенно если это знакомый человек, то тогда маска обязательна. Ну и поэтому сейчас и существует обязательное требование — иметь маску в публичном месте.

— А скажите, пожалуйста, когда мамы возят в колясках детей без масок — это правильно?

— В требованиях этого не существует, так как все-таки маленькому ребенку сложно с маской, и так далее. Но если ребенок уже это понимает, и ему это нравится, то почему бы и нет? Требования такого нет, но, конечно, это может войти в гигиену, скажем, малышей тоже.