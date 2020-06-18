Listen to «О мерах предосторожности, новом расписании и о кондиционерах в общественном транспорте» on Spreaker.

Столичные власти напоминают, что завершение карантина не означает, что не надо соблюдать меры предосторожности. Представители компании Susisiekimo paslaugos по-прежнему рекомендуют носить маски и дезинфицировать руки в вильнюсском общественном транспорте. Помимо этого, с нынешней субботы, 20 июня, меняется расписание движения всех скоростных и части обычных автобусов, а также всех троллейбусов. Уже сейчас его можно найти на странице vilniustransport.lt.

Летом на столичные пляжи автобусы будут курсировать чаще. Напоминаем, что около 90% всего общественного транспорта снабжено кондиционерами. Их наличие на табло возле остановок, в мобильном приложении m.Ticket и на сайте stops.lt символизирует значок снежинки.