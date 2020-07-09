Listen to «О музыке, кинотеатрах и огурцах» on Spreaker.

Правительство одобрило предложение с середины июля увеличить количество разрешенных участников мероприятий. Таким образом, уже совсем скоро в закрытых помещениях принимать в них участие смогут не 250, а 400 зрителей, а на открытых площадках – до тысячи. Такие правила будут действовать до конца месяца, а затем будут вновь пересмотрены. Понятно, что несмотря на отмененный карантин все равно следует помнить о правилах безопасности.

К счастью, некоторые мероприятия в нашей стране наконец-то происходят и планируются в ближайшем будущем. Так что сосредоточимся на хорошем.

Сегодня и завтра в девяти городах страны в тринадцати кинотеатрах проходят Дни литовской киноклассики. Все сеансы – бесплатные, в общей сложности их будет около 40. Зрители увидят фильмы „Не помню твоего лица” или “Дети из гостиницы “Америка” Раймундаса Банениса, “Последний день лета” Арунаса Жебрюнаса, “Никто не хотел умирать” Витаутаса Жалакявичюса и многие другие.

Национальный музей Литвы собирает артефакты современной истории, в том числе — и вещи, связанные с пандемией коронавируса. Список собранных экспонатов насчитывает уже более 130 экземпляров. Среди них — дизайнерские свадебные маски новобрачных, путевые заметки из Азии и дневник из Италии, футболка с вышитыми на ней словами, которые ассоциируются с карантином и многое другое. Организаторы отмечают, что процесс сбора экспонатов не закончен. Предполагается, что коллекция пополнится еще образцами тестов на коронавирус от медиков, запрещающими знаками и объявлениями от мэрий и фото- и видеоматериалами о карантине от всех нас. Когда-то в музее появится специальная экспозиция на тему пандемии. Нам остается только мечтать, чтобы тема пандемии коронавируса наконец ушла в прошлое и осталась лишь в музейных экспонатах.

Все еще продолжается регистрация музыкантов на Фестиваль уличной музыки Gatvės muzikos diena на страничке gmd.lt. Напомню, что День уличной музыки обычно проходит в третью субботу мая, а в этом году по известным причинам это событие пришлось перенести на 18 июля. Ну а в Кедайняй 14 июля пройдет День огурцов — для всех желающих будут работать зеленый рынок, место для соления огурцов, огуречная почта и многое другое. Так что всем любителям этого низкокалорийного зеленого продукта просто обязательно надо внести день 14 июля в свой календарь путешествий по нашей стране.