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О нарушителях и мошенниках на дорогах страны

Автор Анжелика Орлёнок 16
О нарушителях и мошенниках на дорогах страны

На прошлой неделе дорожная полиция Литвы осуществляла контроль скоростного режима транспортных средств на дорогах страны.

За это время было зафиксировано почти 6800 нарушений. Наибольшее количество из них – в пяти самых крупных регионах страны. Вильнюсцы отметились в 1 627 случаях.

По словам представителей полиции, такое высокое количество нарушений показывает легкомысленное отношение водителей к Правилам дорожного движения.

Напомним, что основная причина ДТП, в которых пострадали люди, – это именно превышение допустимого скоростного режима. 

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Кроме того, страховые компании призывают всех водителей быть внимательными при движении.

По их данным, во время карантина на дорогах участились случаи мошенничества. Чаще всего мошенничать пытаются водители с незастрахованными автомобилями. Также попадаются случаи так называемых автоподстав на кольцевых перекрёстках и другие уловки мошенников.

Если вы попали в ДТП, специалисты рекомендуют не поддаваться панике, не спешить и вызвать сотрудников полиции.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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