Listen to «О насекомых и о том, что делать после их укусов» on Spreaker.

В этом выпуске поговорим об укусах насекомых — о том, чем они опасны и что делать, если избежать их все-таки не удалось.

* Пчелы. Чтобы уберечься от их укусов, надо, в идеале, не провоцировать их на это.

Опасны не только сами укусы пчел, но и их жало, которое часто остается в коже и вызывает воспаление. Появляются покраснение, припухлость и боль, иногда может повыситься температура. А у аллергиков может даже развиться анафилактический шок – состояние, опасное для жизни. Поэтому сразу после того, как ужалит пчела, надо удалить жало, выдавив его сжатыми двумя пальцами. Не надо вытаскивать жало ногтями или пинцетом – можно случайно его раздавить, и частицы останутся в коже. Затем надо промыть место укуса водой и приложить лед или марлю, смоченную слабым раствором столового уксуса. Можно принять антигистаминный препарат.

* Слепни предпочитают влажные места, но летают только в солнечную погоду. Поэтому днем лучше не гулять возле источников воды, а жару хорошо бы переждать в тени – слепни активны только при ярком освещении. Укусы слепней болезненны и сопровождаются воспалением, а порой и нагноением ранки. Чтобы минимизировать вредные последствия, надо место укуса сразу же промыть водой с мылом. Ну а уменьшат зуд примочки из марли, пропитанной спиртосодержащим средством и раствором питьевой соды. Их надо менять каждые 15 минут. И тоже лучше принять лекарство против аллергии.

* Клещи. Самая лучшая защита от них — вовремя сделанная профилактическая прививка. Клещи обычно прячутся в высокой траве. Поэтому одежда во время прогулки должна быть светлой – на ней легче заметить клеща. Лучше всего надеть плотные брюки, закрытую обувь, кофту с длинными рукавами, спрятать волосы и поднять воротник. Придя из леса, надо осмотреть себя с ног до головы.

Если неприятное уже произошло, постарайтесь извлечь клеща целиком. Захватите его пинцетом как можно ближе к коже и осторожно вытяните. Но не дергайте, иначе голова паразита может остаться в ранке. Удалив клеща, место укуса обработайте зеленкой. Ни в коем случае не лейте на насекомое масло, спирт, керосин и т.д. Обязательно обратитесь к врачу-инфекционисту – он назначит препараты для профилактики болезни Лайма и энцефалита.

* Комары. От них хорошо защищают репелленты. Ночами в помещении можно использовать фумигатор.

Первая помощь. Главное – не расчесывать. Опасен не сам укус, а сильное расчесывание кожи, из-за которого в ранку может проникнуть инфекция. Если зуд после укусов кажется нестерпимым, протрите кожу охлажденным раствором питьевой соды и обработайте ее зеленкой – она не только обеззараживает, но и подсушивает ранки.

(По материалам сайта aif.ru)