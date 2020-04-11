О насилии в семье можно сообщить СМС сообщением
Апрель 11, 2020 21:01
После объявления карантина, Литовская полиция сообщает об участившихся случаях в семье. Поэтому было решено, что полицию, можно будет вызвать не только позвонив по номеру 112, но и написав СМС сообщение.
“Сообщение нужно писать без литовских букв, в нем нужно указать имя и фамилия, точный адрес (самоуправление, город или деревню, название улицы, номер дома и номер квартиры), а также сообщить что случилось” — сообщает служба помощи.
Специалисты рекомендует, тем, кто может стать жертвой насилия, составить шаблон сообщения с просьбой о помощи, заранее.
Специалисты подчеркивает, что если есть возможность позвонить, то лучше позвонить, а не писать, т.к. Разговор по телефону является более быстрым способом связи.