Listen to «О «Ночи культуры», исчезающих стенах и путешественниках» on Spreaker.

В этом выпуске — традиционно о мероприятиях ближайших дней. Прежде всего, столицу сегодня ожидает бессонная ночь — открывается любимый многими фестиваль Kultūros naktis, «Ночь культуры». В его программе — около ста различных культурных мероприятий — спектакли, концерты, выставки, художественные проекты и перфомансы. Свои площадки откроют музеи, галереи, арт-инкубаторы, костелы, парки и сады. Рекомендуется регистрироваться на мероприятия заранее и соблюдать все актуальные на сегодня правила безопасности. Добираться на мероприятия будет удобно общественным транспортом, а ночью по случаю этого события будут курсировать и специальные маршруты. Итак, заходите на страницу kulturosnaktis.lt/, выбирайте направление, которое вам более всего интересно, — театр или кино, музыка или танец, творческие мастерские или выставки, — и погружайтесь в “Ночь культуры”. Напомню, что все мероприятия фестиваля — бесплатные.

На Ратушной площади сегодня и завтра можно увидеть инсталляцию под названием “Исчезающая стена”. Организаторы приглашают получить вдохновение и унести с собой частичку европейского мышления. Стена высотой в два метра состоит из множества деревянных брусочков с выгравированными на них высказываниями известных людей на разных языках народов Европы. Интерактивность инсталляции в том, что полюбившиеся цитаты можно будет забирать с собой.

Продолжаются в столице мероприятия, посвященные Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Летом мы могли, не выезжая из столицы, путешествовать по разным странам. Теперь, как настоящие туристы, можем знакомиться заново со своей столицей. Но только не с центром города, — а с его отдаленными уголками. Юстинишкес, Шешкине, Вилкпедес, Григишкес — всего около двух десятков районов, по которым до воскресенья профессиональные гиды проводят бесплатные экскурсии и рассказывают множество секретов и историй. Найти полную информацию об этих увлекательных путешествиях можно на странице govilnius.lt/pradinis.

В шести городах нашей страны Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Тельшяй и Аникщяй продолжается и “Неделя дизайна”. В расписании фестиваля — выставки, конференции, творческие мастерские профессиональных дизайнеров и дизайнерских коллективов. Всю подробную информацию можно найти на странице dizainosavaite.lt/

Ну и напомню о полезном мероприятии для всей семьи, которое пройдет в воскресенье на Кафедральной площади столицы, — акция “Оберегаю себя и тебя”. С 12 до 16 часов для детей и взрослых будут проводиться интерактивные занятия и игры, которые помогут больше узнать о безопасности на дорогах.

Хочу напомнить, что 27 сентября — последнее воскресенье месяца. А значит, множество музеев в разных уголках нашей страны можно будет посетить бесплатно.