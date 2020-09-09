Listen to «О нововведениях в системе образования» on Spreaker.

В этом году в школах не все нововведения связаны с защитой от коронавируса. В частности, информатике начнут обучать и учеников начальных классов. Также намечено проводить больше уроков физкультуры для семиклассников – по три в неделю. В планах Министерства образования предусмотрено также дальнейшее развитие удаленного обучения не только во время пандемии. К тому же намечено трудоустроить больше помощников учителей, которые будут помогать детям со специальными потребностями.