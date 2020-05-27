Listen to «О новых знакомых рекомендациях и о дезинфицирующем средстве в детских садах» on Spreaker.

Министерство здравоохранения Литвы подготовило подробные рекомендации для церквей, художественных коллективов, хоров и заведений общепита, а также для компаний, предоставляющих услуги, посетителей пляжей и т.д. В целом, никаких особых указаний не дано.

Речь идет о безопасном расстоянии, об ограничении потока людей, о сокращении времени контакта, о необходимости измерять температуру у тех, кто работает в непосредственном контакте с людьми, о наличии дезинфицирующего средства.

Кроме того, следует знать, что Национальный центр общественного здоровья предупредил, что дезинфицирующее средство не годится для применения в детских садах. Специалисты рекомендуют не использовать это средство для обработки поверхностей, к которым часто прикасаются.

Кроме того, все дезинфицирующие жидкости следует хранить в недоступном для детей месте.