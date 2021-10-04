О педагогах и их подопечных. Три книги ко Дню учителя

Уже завтра мы будем отмечать День учителя. RUSRADIO LT поздравляет всех педагогов с наступающим праздником! Вашему вниманию несколько книг о школе для детей – больших и маленьких.

Артур Гиваргизов. Просто праздник! (Самокат, 2020, илл. Алисы Юфы) 8+

Гиваргизова часто называют «непедагогичным» писателем за его несерьезный взгляд на школу, учителей и родителей. Возможно, именно это делает его рассказы и стихи такими популярными у детей. Как превратить любой день в праздник и наполнить его весельем, вы узнаете из этого яркого, полного абсурда и смеха, сборника стихов.

Кэндзиро Хайтани. Взгляд кролика (Самокат, 2019) 10+

Молоденькая учительница получает свой первый класс и быстро понимает, что школа ужасна, учителя циничны, дети несносны. Хочется все бросить и сбежать. И вдруг необычный диковатый мальчик, не умеющий читать и писать, любитель мух, превращает школьную жизнь учительницы в осмысленный и ценный опыт.

Война и мир в отдельно взятой школе (Редакция Елены Шубиной, 2021) 15+

Экспериментальный роман-буриме коллективно написали 24 современных писателя и проиллюстрировали 24 художника. Он уже вошел в историю российской литературы. По сюжету старшеклассники спасают родную школу от сноса, попутно проходя через фантасмагорию чрезвычайных событий. Роман можно прочитать и в электронном варианте.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах – в рубрике “Что почитать с детьми”.