Listen to «СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — о питании для детей из малоимущих семей во время вынужденных каникул» on Spreaker.



Во многих школах страны раздают сухие пайки для детей из малоимущих семей. В таких пайках — продукты с длительным сроком хранения. Некоторые школы уже начали бесплатно кормить детей из семей из группы риска. На сегодняшний момент принято решение собрать в такие “антикризисные пайки” продукты, из которых еду надо будет приготовить самостоятельно.

Таким образом школы реагируют на указания Министерства социальной защиты и труда, позиция которого остается неизменной. Соцмин настойчиво призывает общеобразовательные учреждения предоставлять питание нуждающимся детям и в период внеплановых каникул.

В такой корзине — сухой паек, который включает в себя макароны из твердых сортов пшеницы, подсолнечное масло, апельсиновый сок, а также йогурт, апельсины, масло, творог. Аналогичные пайки получают раз в неделю и около 1200 учеников из Шяуляй, которым положено бесплатное питание. “Мы обращаем внимание на то, чтобы паёк состоял из продуктов с долгим периодом хранения, поскольку выдаем его на неделю. И, конечно, смотрим, чтобы они были просты в приготовлении”, — комментирует ситуацию директор прогимназии “Сандорос” Кястутис Шальтис.

Кроме того, в том же Шяуляй около 100 детей живут в семьях из группы социального риска. Понятно, что таким детям необходимы внимание и забота, и, конечно же, очень важно, чтобы хотя бы раз в день они получали горячую пищу.

Представитель Шяуляйского самоуправления Аста Лясаускиене сказала следующее: “Мы следим за обстановкой, если понадобится — возможно, что-то и изменим. На первой неделе карантина выдали сухой паёк, а далее — будем следить за ситуацией”.

Для информации. В школах Литвы бесплатное питание получают около 55 тысяч учеников. Однако сухой паёк будет выдаваться не всем — в некоторых самоуправлениях страны было принято решение не выдавать бесплатной еды в период незапланированных каникул. При этом Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис призывает обеспечить бесплатное питание для детей из малоимущих семей в течение всего карантина, даже во время каникул.