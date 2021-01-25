О планах по выходу из карантина

На заседании правительственной комиссии по экстремальным ситуациям 25 января было решено продлить карантин в Литве до 28 февраля.

До следующей недели должен быть подготовлен план по введению послаблений в рамках каждого из сценариев, о которых сообщалось две недели назад. Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что сейчас мы недалеки от сценария В, с более мягкими карантинными условиями.

Ранее власти утверждали, что в первую очередь хотели бы вернуть детей в учебные заведения. Однако до весны этот сценарий маловероятен. Помимо этого, обсуждается вопрос открытия некоторых сфер бизнеса. В числе первых могут начать работу небольшие магазины. Разговор ведется также о горнолыжных трассах и салонах красоты. Однако это будет возможно лишь когда цифры заболеваемости составят 200 случаев на 100 тысяч жителей. Сейчас эта цифра выше более чем в 2 раза.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.