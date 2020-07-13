О полезных бесплатных мероприятиях для семей с детьми

Специалисты во время мероприятий расскажут о здоровом питании. Маленькие вильнюсцы в игровой форме будут знакомиться с основами ухода за полостью рта, слушать сказки, которые рассказывают о разных эмоциях. Родители подростков приглашаются на дискуссии о том, как говорить с детьми о навыках гигиены, как отвечать на “неудобные” вопросы. Ну а для детей всех возрастов проводятся веселые тренировки. В этих тренировках можно будет заниматься как индивидуально, так и с родителями или друзьями. Мероприятия будут проходить по вторникам в Бернардинском саду, парке Вингис, Tuskulėnų rimties парке, парках Веркю и Каролинишском заповеднике. В некоторых занятиях можно будет принимать участие дистанционно. Полный список мероприятий — по ссылке

https://www.facebook.com/events/2635302740024299/