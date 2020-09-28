О поправках к закону об образовании и студентах — волонтерах

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В нашей стране планируется ввести поправки к закону об образовании, рассказывает портал LRT. Цель этих изменений — помочь детям из семей нацменьшинств в как можно более раннем возрасте начать интегрироваться в литовскую языковую среду.

«Уже в раннем возрасте должны создаваться благоприятные условия для изучения государственного языка и интеграции в социальную и культурную жизнь страны», отметил министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Напомним, что на сегодняшний день программа обучения подготовительных классов включает в себя четыре обязательных урока литовского языка, а дошкольники могут изучать литовский язык в том объеме, в котором это считают необходимым их родители. К слову, дошкольники в нашей стране — это дети в возрасте до 5-6 лет, предшкольное образование применяется для детей, начиная с 5-6-летнего возраста.

Поправки, которые обсуждаются комитетами Сейма, предусматривают, что программы дошкольного и предшкольного образования будут включать не менее пяти часов литовского языка в неделю. В первом чтении этот проект уже одобрен в парламенте, затем его будет дополнительно рассматривать Комитет Сейма по образованию и науке. Если поправки будут приняты, они могут вступить в силу с 1 сентября 2021 года. На эти цели дополнительно понадобится примерно 640 тысяч евро в год.

Между тем сейчас, в ситуации, когда из-за пандемии коронавируса школы переживают не самые легкие времена, им на помощь готовятся прийти высшие учебные заведения страны, которые готовят будущих педагогов. На общественных началах школам будут помогать студенты и педагоги Академии образования, Университета им. М. Ромериса, Вильнюсского университета, Шяуляйского университета, Вильнюсского колледжа. Педагоги этих вузов готовы консультировать руководителей школ, учителей и других специалистов, а также организовать волонтерство студентов в школах. Несмотря на то, что студенты не могут работать учителями, они могут быть помощниками учителя, помогать в дистанционном обучении, — и в то же самое время проходить практику под руководством опытного педагога. Общеобразовательные школы уже сейчас могут обращаться в высшие школы и напрямую обсуждать с их представителями, какая помощь на данный момент необходима.