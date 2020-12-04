О праздничных елках и виртуальных забегах

Поскольку все мероприятия теперь проходят в виртуальной плоскости, стоит обратить внимание на Литературный фестиваль для детей и молодежи, который будет проходить онлайн с 5 по 13 декабря.

А любители спорта уже могут начать подготовку к Рождественскому забегу, который тоже в этом году пройдет виртуально. Однако это не значит, что участники смогут пробежать забег тоже только мысленно. Сделать это надо будет по-настоящему, просто самостоятельно. Дистанции предусмотрены 3, 6 и 12 км. Есть и забег на 300 м, который смогут преодолеть даже 2-летние малыши. Но обо всем этом подробнее мы еще поговорим прямо перед стартом мероприятия, 15 декабря, а пока ссылка для тех, кто уже сейчас начнет тренировки: kaledinisbegimas.lt/.

Ну а главными мероприятиями этого месяца остаются елки, которые одна за другой зажигаются в разных городах нашей страны. Неделю назад они начали радовать вильнюсцев, жителей Каунаса, Паневежиса и некоторых других городов. Теперь на очереди Клайпеда, Друскининкай, Аникщяй, Шяуляй, Паланга, Швентойи и другие. Как и прежде, организаторы праздников искренне стараются создать для всех нас праздничную атмосферу, но в часы открытия елок просят оставаться дома и наблюдать за мероприятием безопасным способом, онлайн. А потом весь оставшийся до праздников месяц выбираться на прогулки и получать радостное рождественское настроение. Сегодня состоится праздник зажжения новогодней ели в Друскининкай. Подготовка к празднику здесь шла почти месяц, и сегодня засияет огнями не только 20-метровая красавица, но и 60 оригинальных рукотворных елочек. Обещаются в Друскининкай также звуковые и световые дроны, лазеры, олени, феи и светящиеся зимние фонтаны. Клайпеда в ожидании праздника украсила не только фантастическую пушистую настоящую ель, но и пляжи и городские автобусы. В портовом городе зажжение огней на елке пройдет завтра. Засияет и праздничная инсталляция “Северная звезда”. Однако организаторы тоже подчеркивают, что собираться на Театральную площадь в целях безопасности всем одновременно не надо. Гораздо лучше будет затем наслаждаться красотой города все время вплоть до наступления праздников.

Ну а наступающее воскресенье – второе воскресенье Адвента. В этот день зажигают Свечу пророчества и вторую свечу в венке Адвента – Вифлеемскую свечу, символ приготовления к встрече младенца Христа. Здоровья всем и хороших выходных!