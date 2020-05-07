Listen to «О проекте компьютерной грамотности для пожилых людей prisijungusi.lt» on Spreaker.

Мы уже рассказывали в наших выпусках о курсах компьютерной грамотности для людей старшего возраста. Проект под названием Prisijungusi Lietuva начался довольно давно, и в его рамках в библиотеках страны проходили специальные занятия для пожилых людей, желающих получить азы компьютерной грамотности. Однако с объявлением карантина пришлось перестраиваться, и курсы перебрались в виртуальное пространство. О том, как проходят занятия, нам рассказала Эляна Рабевич, одна из лекторов проекта. Эляна ведет занятия в Центральной библиотеке Вильнюсского района, в Рудамине.

— Здравствуйте, Эляна.

— Здравствуйте.

— Выходит, вам, лекторам, тоже поначалу пришлось обучаться, прежде чем перейти в виртуальное пространство?

— Все лекторы должны были тоже выслушать лекции, учиться, как это организовать, как пользоваться программами, и мы перешли на удаленное обучение. Много лекторов согласились, они пошли дальше и начали уже обучать удаленно.

— Охотно ли занимаются люди на курсах?

— В обучении могут принимать участие не только люди постарше, но и все взрослые люди, которым уже есть 18 лет. Люди старше очень [охотно] принимают участие в этих занятиях, они заинтересованы, им удается подключиться к нам на обучение, слушают очень внимательно и принимают участие в дискуссиях и в практике. Пробуют, делают, им интересно.

— Какие занятия вы проводите со своими учащимися?

— Я теперь обучаю людей, как делать покупки через интернет, как редактировать фотографии, как безопасно пользоваться интернетом, как подготовить презентацию в интернете. Теперь вот очень актуальна декларация доходов — обучаем, как пользоваться публичными услугами — в том числе, как декларировать доходы. Все, что мы можем в интернете сделать, не выходя из дома. Это все бесплатное. Каждый человек может один раз прослушать одну тему, а мы тем имеем до десяти. Можно обращаться в библиотеку, звонить или писать на электронную почту, и регистрироваться. Можно в свою библиотеку — но это не обязательно, потому что по всей Литве проект, и теперь территории не имеют значения.

Более полную информацию о бесплатных курсах компьютерной грамотности можно найти на странице prisijungusi.lt.