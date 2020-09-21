О решениях правительства, связанных с распространением коронавируса

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Количество заражений коронавирусом в нашей стране бьет все рекорды — например, за три последних дня минувшей недели было зафиксировано немногим меньше случаев коронавируса, чем за весь июль.

Для того чтобы разработать стратегию борьбы с этим заболеванием, сегодня провел свое заседание Комитет по контролю над COVID-19.

Главное, что следует знать по итогам этого заседания. В соответствии с известным утверждением, что каждый — сам кузнец своего счастья, медики настаивают: ситуация полностью находится в наших же собственных руках. Правила, которых обязательно следует придерживаться, всем давно знакомы. Это соблюдение безопасной дистанции, гигиена рук, этикет кашля и чихания, а также средства защиты лица. Которые следует носить так, чтобы они закрывали нос и рот.

Ответственные лица по-прежнему признают, что несмотря на высокие показатели заболеваемости, ситуация пока не критическая, и госпитализированных не много. При этом планируется усилить безопасность лечебных учреждений и активнее проводить тестирование медработников.

Среди медработников были проведены интересные исследования. Оказалось, что у подавляющего большинства из них нет иммунитета к коронавирусу. Плохая новость тут в том, что все эти медики по-прежнему беззащитны перед инфекцией, а хорошая — в том, что маски и прочие меры индивидуальной защиты против вируса все-таки работают

Еще важный момент. Пять крупнейших медицинских учреждений нашей страны подписали договор, который позволит им координировать ситуацию с коронавирусом в стране. Эти же основные медицинские учреждения будут предоставлять консультационную и другую помощь небольшим лечебным заведениям страны.

Кроме того, на заседании Коронавирусного комитета шла речь и о том, чтобы с октября запретить проведение таких массовых мероприятий, как праздники города или урожая. Ну а пока это решение еще не принято, самое время начать соблюдать все положенные правила.