Новости Рождество и Новый Год

О рождественских городках и сказочных лесах

Автор Анжелика Орлёнок 23

Несмотря на пандемию и строгие карантины, всем нам хочется праздника. К счастью, подготовка к Рождеству все равно идет, и замечательные зимние праздники все равно состоятся.

Даже если и в виртуальном пространстве. Рождественские елки в разных городах нашей страны уже зажглись. А вот рождественские городки, которые всегда привлекали множество покупателей своей праздничной атмосферой, ароматами корицы и других вкусностей, – переместились в интернет-пространство. Так что если включить воображение и подключиться, например, к столичной страничке kaledossostineje.lt/e-kaledu-miestelis/, то можно и побродить по этому праздничному местечку. С помощью современных технологий можно и обойти вокруг главной елки страны, и даже заглянуть внутрь ее конструкции. Поинтересоваться, как выглядели елки на Кафедральной площади много лет назад.

А потом можно традиционно заглянуть в домики с угощениями, свечками, ароматами, украшениями и многими-многими другими интересными вещами. К слову, рассматривать их теперь даже удобнее, чем бывало иногда в реальности, когда на площади было не протолкнуться из-за посетителей. 

А еще столичное самоуправление выступило с интересной идеей. Тем вильнюсцам, которые будут в этом году покупать живую елочку, предлагается постараться сберечь ее до наступления весны. Не обязательно наряженную, конечно же. Просто поливать елочку так, чтобы она не засохла, и весной можно было бы ее высаживать.

Для этой цели решено создать специальный Рождественский лес. Сейчас планируется, что он появится в региональном парке Вяркяй. Это будет и семейная традиция, и познавательное занятие для детей, и подарок городу. Задание непростое, но довольно перспективное и интересное. Ведь если приживется даже каждая пятая елочка, то она станет частью будущего сказочного леса. Ну а для того чтобы акция прошла успешно, после завершения праздников елочку надо избавить от украшений, оставить на балконе или на воздухе, и если не будет минусовой температуры, – поливать пару раз в месяц. А в морозы – не поливать совсем.

Планируется, что елочки можно будет высаживать в марте, но все будет зависеть от погоды. Так что точное время зарождения Рождественского леса будет объявлено по окончании зимы. Подробная информация – здесь: vilnius.lt/lt/kaledumiskas/.

https://vilnius.lt/lt/kaledumiskas/
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