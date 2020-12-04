О «рождественском туризме» и древних курганах

В карантин много приходится сидеть дома, а значит в выходные дни отличным вариантом может стать путешествие по другим городам нашей страны.

Можно назвать это «рождественским туризмом». Каждый город по-своему готовится к любимым зимним праздникам, и прогулки по большим и маленьким городам страны, посещение их главных рождественских елей, наблюдение за тем, какие радостные предпраздничные идеи воплощены в каждом из них, может стать отличным вариантом отдыха. Ну а для тех, кто, наоборот, хотел бы убежать от суеты и остаться наедине с собой, агентство Keliauk Lietuvoje предлагает уже даже не познавательные прогулочные тропы, на которых, как говорят, собирается довольно много людей, а исторические места, городища, которых в нашей стране, оказывается, огромное количество.

А перед поездкой интересно познакомиться с историями и легендами, которые эти места окружают. Например, в Палемонасе есть курган Виешкуну – он датируется 14-м веком, но был обнаружен только 30 лет назад. Считается, что здесь слышится лай собак, поэтому он называется холмом Šuneliškių, что-то типа “собачьего холма”. Ну а вид с него открывается на Каунасское море, песчаные склоны и жемчужину литовского барокко – Пажайслисский монастырь.

А в Кретингском районе есть курган Имбаре – один из самых старых и красивых городищ Западной Литвы. Люди здесь жили еще в период неолита, а затем в I тысячелетии до н.э. cоздали здесь поселение. В X-XIII веках здесь был замок, важный административный и хозяйственный центр этой местности. Люди рассказывают об этом кургане легенды. Одна из них гласит о том, как дочь правителя замка влюбилась в крестоносца, заточенного в башне. Мать ее за это прокляла. А спасти девушку мог только смелый скрипач, который мог бы поклясться ей в вечной любви. Такой юноша нашелся, но вскоре ему надоело играть только для одной девушки. Он начал играть для других людей, и тогда замок рухнул, а на его месте осталась лишь глубокая яма. С тех пор люди стали называть замок и его окрестности именем прекрасной дочери правителя замка Имбаре.

Есть в нашей стране еще множество похожих удивительных мест, хранящих древние истории и легенды. Есть они в Утянском, Кайшядорском, Алитусском, Бирштонском и многих других районах. Вот в такие интересные места и можно отправиться на прогулку, чтобы отдохнуть от пандемии.