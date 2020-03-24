О самом главном на 24 марта

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Практически подошёл к концу девятый день карантина, который был объявлен на территории всей страны 16 марта. Более подробную информацию о самом карантине и его правилах можно найти на странице karantinas.lt.

В настоящий момент Правительство Литвы думает о продлении карантина, об ужесточении его условий и ответственности за нарушения карантинного режима, но ясно станет завтра, после заседания Кабинета министров. Премьер-министр Саулюс Сквернялис уже высказался по этому поводу, отметив, что карантин — это не отпуск или каникулы, но, к его глубокому сожалению, понимают это не все, а просьбы о соблюдении карантина в настоящий момент игнорируются очень многими гражданами Литвы. Согласно проекту, который будет завтра обсуждаться в Правительстве, планируется ввести административную и уголовную ответственность за несоблюдение самоизоляции. Штрафы физическим лицам будут составлять от 500 до 1500 евро, в свою очередь, юридическим — от 1500 до 6000 евро. Если в настоящий момент штрафы могут выписывать только представители Бюро общественного здоровья, то согласно проекту их смогут выписывать представители полиции, пограничной службы и общественной безопасности. Помимо этого министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига рассказал о том, что планируется ужесточить и правила посещения магазинов, потому как очень многие игнорируют и этот момент. Будут подготовлены подробные объяснения на тему того, как организовать продажу и движение людей в магазинах. Кроме того все граждане Литвы, возвращающиеся домой, будут изолированы на обязательный карантин в помещениях, о которых позаботятся самоуправления. Также для многих родителей и их детей актуален вопрос организации дистанционного обучения и экзаменов. Более подробную информацию на эту тему можно найти на странице Министерства просвещения Литвы smm.lt. Немаловажно знать и то, как во время карантина выдаётся бюллетень. Подчеркнём, что его можно получить и задним числом, но в таком случае он будет выдан на срок до 5 рабочих дней с даты подачи заявления. Более подробную информацию об этом можно найти на странице Министерства труда и соц. защиты socmin.lrv.lt. Также хочется напомнить, что все, кто уже сдал анализы на коронавирус, результаты могут посмотреть на странице esveikata.lt. Это было сделано для того, чтобы услуги медицинских учреждений были более доступными для всех жителей Литвы. И напоследок напомним несколько важных номеров, которые сегодня стоит знать каждому. Все, кто подозревает у себя наличие коронавируса, звоните на горячую линию 1808. Также если вы нуждаетесь в помощи, то можете звонить по номерам 1664 или 1827, а если вам не хватает общения, то можете обратиться к сотрудникам организации “Sidabrinė linija”, позвонив по номеру 8-800 80020. Берегите себя и будьте здоровы!