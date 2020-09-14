О самом важном на сегодня

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Как образно выразился министр здравоохранения, лопнул так называемый Балтийский пузырь путешествий. Произошло это потому, что Латвия не согласилась брать за основу планку заболеваемости в 25 случаев на 100 тысяч населения, и Эстонию, которая превысила этот показатель, причислила к странам с высокой заболеваемостью. Соответственно, эстонцам по приезду в Латвию теперь необходима изоляция. Будет ли это правило применяться и к жителям нашей страны, — станет известно уже в конце этой недели. А пока у нас заболеваемость составляет примерно 16,5 случаев. Это, конечно, не 20 эстонских, но тоже выше нормы. Напомним, что по новой методике подсчета странами, наиболее пораженными коронавирусом, считаются те, где показатель заболеваемости за две последние недели выше 25 случаев на 100 тысяч населения, а не 16, как это было ранее.

В итоге, после изменения методики подсчета, изменились и списки стран, по возвращении из которых обязательна изоляция.

С сегодняшнего дня самоизоляция в Литве не обязательна для тех, кто приезжает из:

Болгарии,

Германии,

Исландии,

Канады,

Лихтенштейна,

Норвегии,

Польши,

Сербии,

Швеции.

Как и ранее, изолироваться не надо по возвращении из:

Латвии,

Финляндии,

Эстонии,

Кипра.

Вся подробная информация — на странице Минздрава sam.lrv.lt.

С завтрашнего дня, как и анонсировалось, вступят в силу новые правила самоизоляции. Отныне те, у кого нет симптомов заболевания, смогут на 8-й день сдать тест на коронавирус, и если ответ будет отрицательным, то срок их изоляции может быть сокращен с 14 до 10 дней. Ну а проверять соблюдение режима самоизоляции с завтрашнего дня будет поручено не Центру общественного здоровья, а полиции и самоуправлениям. А вот электронные декларации со своими личными данными по возвращении в Литву из международных поездок надо будет подавать как раз специалистам общественного здоровья. И это — тоже новое требование, которое вступает в силу с завтрашнего дня. Бумажные декларации теперь будут заполняться только в исключительных случаях.

Наконец, что касается ситуации с коронавирусом в нашей стране. Несмотря на то, что уровень заболеваемости в цифровом эквиваленте не выглядит оптимистично, министр здравоохранения по-прежнему успокаивает нас, что ситуация довольно стабильна и находится под контролем. По мнению Аурелиюса Вериги, маловероятно, что придется объявлять карантин в каком-то одном городе, районе или области. Более реалистичный сценарий — объявление локального карантина в какой-то сфере деятельности, а не в каком-то месте, отметил он.