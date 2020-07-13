О самом важном за сегодняшний день, о путешествиях и мероприятиях

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Минздрав традиционно обновил список стран с высоким заражением коронавирусом. В нем указываются правила, которые распространяются на жителей нашей страны, возвращающихся из-за рубежа, а также тех иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в нашу страну. В списке — по-прежнему Беларусь, Россия, Украина, США и Швеция, а также добавленные неделю назад Румыния, Болгария, Сейшелы и другие. По возвращении из этих стран придется провести 14 дней в изоляции. С прошлой недели из списка исключили Пакистан и Центральноафриканскую Республику, добавили Гану. Всего в списке — 63 страны.

Полную информацию можно найти на странице Министерства здравоохранения.

По возвращении из стран, которые попали в “список Минздрава”, в течение суток надо зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья и отправиться на двухнедельную изоляцию — даже в том случае, если указанную страну человек пересекал транзитом.

Еще одна важная информация от Минздрава. Продлен срок действия медицинских справок для учащихся, которые продолжают учебу в своем учебном заведении и состояние здоровья которых не изменилось. В других случаях родители обязаны проверить состояние здоровья детей до начала нового учебного года. Если ваш ребенок собирается в лагерь, то следует знать, что организаторы лагеря не могут требовать справки о состоянии здоровья. Исключения составляют только спортивные лагеря.

Более подробная информация — там же, на странице Минздрава.

Из того интересного, что ожидает нас на этой неделе — День огурцов завтра в Кедайняй, Французские каникулы в столице, которые начнутся 17 июля, а также День уличной музыки 18 июля. К слову, этот фестиваль приглашает к участию не только музыкантов, но и волонтеров, которые помогают при проведении праздника.

Вся подробная информация — на странице мероприятия в фейсбуке.

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