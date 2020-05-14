Listen to «О ситуации на границе и контрабанде сигарет. Комментарий сотрудника Таможенного департамента» on Spreaker.

Комментарий начальника Отдела коммуникации Департамента таможни при Министерстве финансов Литвы Витаса Волунгявичюса

Здравствуйте. Хочу отметить, что сегодня литовская таможня является верным партнером и помощником для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, при этом эффективно осуществляет таможенные операции и обеспечивает борьбу с преступностью на внешних границах ЕС.

Мы стремимся к тому, чтобы сделать пересечение границы максимально быстрым и комфортным. Результаты в этом направлении есть, но шестая крупная партия контрабандных сигарет за неполных пять месяцев этого года на литовско-белорусской границе увеличивает административную нагрузку по созданию благоприятных условий для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

Литовские таможенники 7 мая на МАПП Райгардас-Привалка установили незаконное перемещение сигарет на территорию Литвы. При досмотре грузовика Республики Беларусь литовские таможенники вместо заявленных досок обнаружили почти 0,7 млн пачек сигарет Minsk Superslims и NZ Black, спрятанных в досках. Общая стоимость изъятых сигарет и наложенных штрафов по факту нарушения законодательства Литовской Республики составляет более 2,34 млн евро. Водитель грузовика гражданин Республики Беларусь задержан на один месяц. По факту контрабанды начато предварительное следствие в соответствии с законодательством Литовской Республики.

1 мая на МАПП Райгардас-Привалка также было установлено незаконное перемещение сигарет на территорию Литвы. При досмотре грузовика с польскими номерами литовские таможенники вместо заявленных пиломатериалов обнаружили более 0,5 млн пачек сигарет Minsk Superslims и NZ Black, спрятанных в фальшпакетах пиломатериалов. Общая стоимость изъятых сигарет и наложенных штрафов по факту нарушения законодательства Литовской Республики составляет более 1,7 млн евро. Водитель грузовика гражданин Республики Беларусь задержан на два месяца. По факту контрабанды начато предварительное следствие в соответствии с законодательством Литовской Республики.

24 апреля на ПП Вайдотай при досмотре груза вместо заявленного в декларации древесного угля было обнаружено более 17 тысяч пачек сигарет Minsk и NZ Gold. Общая стоимость изъятых сигарет и наложенных штрафов по факту нарушения законодательства составляет более 61 тысячи евро.

4 марта на железнодорожном таможенном ПП Кена при досмотре груза вместо заявленных деревянных досoк обнаружили более 5 тысяч пачек сигарет Minsk Superslims и NZ Black.

В 2020 году литовские таможенники уже задержали более 7,42 млн пачек сигарет на общую сумму более 23 млн евро.

В 2019 году за тот же период было задержано 1,94 млн пачек сигарет, а в 2018 году за тот же период было задержано 0,89 млн пачек сигарет.

По факту контрабанды литовские таможенники в первом квартале 2020 года задержали в 3 раза больше контрабанды, чем за первый квартал 2019 года, и в 6 раз больше, чем в 2018 году.

В первом квартале 2020 года литовские таможенники начали 29 предварительных следствий по выявленной контрабанде, из них 10% составляла контрабанда мятных сигарет. В 2019 году начато 15 предварительных следствий по контрабанде, из них 2% составила контрабанда мятных сигарет.

Можно сделать вывод, что контрабанда мятных сигарет по сравнению с 2019 годом увеличилась в 5 раз. Все крупные нарушения были связаны с перемещением контрабандных сигарет в тайниках.

Не более 10 минут приходится на таможенный осмотр автомобиля с применением инспекционно-досмотрового комплекса и дальнейший анализ. Таким образом, таможенник может определить, есть ли в грузовых отсеках транспорта незаконно перемещаемые товары, без вскрытия транспортных средств. Таможенный досмотр с полной выгрузкой и пересчетом товаров занимает значительно больше времени.

По статистике, поток транспорта с товаром через литовско-белорусскую границу составляет 30% от общего потока автомобилей, следующих через белорусский участок границы Таможенного союза Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС).

Всего за 2019 год по факту контрабанды литовские таможенники задержали 8,6 млн пачек сигарет и почти 22 тонны табака на общую сумму более чем 31 млн евро. Это на 37% больше, чем за весь 2018 год.

По нашей статистике, основной поток контрабандных сигарет идет через литовско-белорусскую границу. Почти 96% сигарет Fest, NZ, Queen и Minsk, задержанных в первом квартале 2020 года, произведены на Гродненской табачной фабрике.

На литовско-российской границе пока крупных партий контрабандных сигарет не было задержано, хотя в 2018-2019 году тенденции были. В первом квартале 2020 года на литовско-российской границе выявлялась мелкая контрабанда сигарет, осуществляемая физическими лицами.

По официальной информации, почти 87% экспортных партий товаров белорусские таможенники оформляют в течение 5 минут благодаря использованию электронных технологий, из них 30% было выпущено в автоматическом режиме.

Руководители литовской и белорусской таможенных служб регулярно обсуждают координацию действий по борьбе с контрабандой и обеспечению максимального пропуска автомобилей через литовско-белорусскую границу.