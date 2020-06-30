О создании мостов единства, фестивалях, спортивных забегах и о многом другом

Активно идет регистрация музыкантов на Фестиваль уличной музыки Gatvės muzikos diena. Те исполнители, которые успеют зарегистрироваться на мероприятие до полудня завтрашнего дня на странице www.gmd.lt, попадут на карту и в программки, которыми мы, зрители, будем пользоваться несколькими неделями позже. Напомню, что День уличной музыки обычно проходит в третью субботу мая, но в этом году по известным причинам это событие пришлось перенести на 18 июля.

Продолжается регистрация и на традиционный, уже 31-й по счету, забег вокруг Зеленых озер. Он посвящен Дню государственности Литвы и 610-й годовщине Битвы при Жальгирисе, или Грюнвальдской битвы. Всю информацию о регистрации и ходе забега можно найти на страничке www.zaliujuezerubegimas.begimotaure.lt/, а о подробностях мероприятия мы еще расскажем отдельно в одном из наших выпусков.

Намечается в столице и очередной “заграничный” уик-энд. В конце этой недели все, кто хотел бы отправиться отдыхать за рубеж, но из экономии и безопасности предпочитает оставаться дома, смогут познакомиться с Америкой. Даже не выезжая из столицы. Техас и Гавайи, Голливуд, американские виды спорта, автомобили, гамбургеры и хот-доги. Одним словом, наступающий уик-энд в столице — для всех, кто с большой симпатией и интересом относится к американскому образу жизни. 4 июля в поместье Пакруойис пройдет фестиваль цветов под названием “Сон в летнюю ночь” и тематикой, связанной с цветами и театром, с творчеством В. Шекспира.

3 июля в столице на Лукишкской площади откроется выставка фотографии «Pasaulio spaudos fotografija 2020» — как отмечается, это подарок МИДа Литвы, посольства Королевства Нидерландов и столичного самоуправления. Эта выставку увидят жители и гости 100 городов в 45 странах.

Ну и, наконец, 6 июля, в День государственности Литвы, жители и гости столицы приглашаются создавать мосты единства во всем мире. Впечатляющее мероприятие — совместное исполнение Государственного гимна Литвы профессиональными исполнителями и всеми желающими — начнется 6 июля в 20 часов.