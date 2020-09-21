Listen to «О спортивных забегах, дизайне, кино и вечных ценностях» on Spreaker.

* Любителям активного отдыха напомним, что столичное самоуправление и организация Sveikas miestas проводят бесплатные тренировки на недавно открытой 100-километровой трассе вокруг Вильнюса. Маршрут этот приспособлен для ходьбы или для бега, и разделен на 10 участков. На одном из них, Веркяй – Антакальнис, и будет сегодня в 18:00 часов проводиться тренировка. На странице vilnius100km.lt можно найти карты и описания участков маршрута, а также загрузить приложения на свой мобильный телефон.

* Сегодня началась Неделя дизайна. Планируется, что это мероприятие охватит шесть городов Литвы: Вильнюс, Каунас, Клайпеду, Шяуляй, Тельшяй и Аникщяй. Ежегодно в этом фестивале принимают участие более 200 дизайнеров и дизайнерских компаний, а программа охватывает более 100 мероприятий на разных площадках страны. Это выставки, конференции, творческие мастерские. Отмечу, что выставки работ современных дизайнеров традиционно привлекают большой круг пытливых творческих посетителей, а всю подробную информацию о мероприятиях можно найти на странице dizainosavaite.lt.

* Завтра в 20:00 часов Вильнюсский центр этнической культуры приглашает всех желающих на набережную Нерис (возле моста Короля Миндаугаса), чтобы отметить праздник Осеннего равноденствия. День и ночь в этот день длятся по 12 часов, а потом световые дни начинают понемногу сокращаться, пока не достигают своего минимума в декабре. В этом году главным мотивом праздника было выбрано веретено — этот инструмент символизирует связь литовцев с природой и верованиями. Организаторы праздника обещают, что человеку, попавшему в веретена времени, образы огня и света в сопровождении музыкальных композиций напомнят о вечных ценностях.

* Не менее серьезные проблемы собирается решать и Вильнюсский международный фестиваль документального кино. Его задача — ни много ни мало — понять общий код жителей Литвы и близких нам стран. Фестиваль начнется 24 сентября в Вильнюсе, немного позже к нему присоединятся Каунас и Клайпеда. Однако смотреть фильмы можно будет и в интернете — в виртуальном зале кинотеатра Skalvija, а также на страницах Vdff.lt и Sinemateka.lt.